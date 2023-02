Augsburg

vor 31 Min.

Gastro-Kritik: Im Kafanica lebt das ehemalige Jugoslawien auf

Plus In der kleinen Gaststätte "Kafanica" im Augsburger Stadtteil Pfersee sind der Biergarten und der liebevoll eingerichtete Gastraum die Stars. Serviert wird Balkanküche.

Von Fridtjof Atterdal Artikel anhören Shape

Der große Biergarten und die gemütliche Gaststube des Restaurants an der Hessenbachstraße 13 in Augsburg-Pfersee sind vor allem bei den Anwohnenden der umliegenden Häuser und Wohnblocks beliebt. Jetzt hat es in dem Objekt einen Wechsel gegeben. Wo bis vor Kurzem noch das Restaurant Rubikon zu finden war, hat jetzt das Kafanica eröffnet. Geboten werden hier einfache, aber schmackhafte Balkanküche und viel Flair, der an vergangene Jugoslawien-Urlaube erinnert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen