Augsburg

vor 31 Min.

Gastro-Kritik: Im "neuen" Da Mimmo kehrt der Chef zu den Anfängen zurück

Plus Das Restaurant Da Mimmo ist in die Haunstetter Straße umgezogen. Es ist seinem Stil treu geblieben. Die Standardkarte bietet eine große Auswahl. Wir haben uns umgesehen.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Wenn es um anspruchsvolle italienische Küche in Augsburg geht, genießt das Lokal "Da Mimmo" einen guten Namen. Viele Jahre lang saß das Ristorante an der Gögginger Straße gegenüber der Kongresshalle. Nun geht es nach einer mehrmonatigen Pause in Haunstetten weiter. Die neue Adresse lautet Haunstetter Straße 234, nicht weit von Premium Aerotec entfernt. Seinem Erfolgsrezept ist Da Mimmo treu geblieben. Die Standardkarte orientiert sich an Speisen des frühereren Standorts. Wie beliebt Da Mimmo bei Gästen ist, zeigt die Nachfrage. Seit Mitte November läuft der Betrieb. Ohne Reservierung geht weder mittags noch abends was. Das mag auch daran liegen, dass das neue Lokal etwas kleiner ist als zuvor. 40 Plätze stehen zur Verfügung. Vorher waren es 20 mehr.

