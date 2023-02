Augsburg

18:00 Uhr

Gastro macht dem Handel im Kampf um Leerstand Konkurrenz

Die Eisdiele Stanghetto betreibt unter anderem in Günzburg eine Filiale mit Außenbewirtung. Nun kommt sie nach Augsburg an den Königsplatz.

Plus Am Königsplatz eröffnet in einem ehemaligen Mode-Geschäft eine Eisdiele – kein Einzelfall. Cafés und Lokale sind gefragt. Bei der Stadt Augsburg sieht man einen Trend.

Von Michael Hörmann

Gastronomie ersetzt Handel: In der ehemaligen Filiale des Modehauses Orsay am Königsplatz wird bald eine Eisdiele einziehen. Vorher werden die Räume nach den Wünschen des Mieters umgebaut. Der künftige Betreiber setzt zudem auf eine Außenbewirtung am belebten Königsplatz. Das Unternehmen betreibt bereits Eisdielen in Günzburg, Leipheim und Heidenheim. Die Nachfrage nach Gastroflächen nimmt tendenziell zu - dies bestätigt die Stadt Augsburg. Es gebe jedoch Hürden, warum nicht jeder interessierte Bewerber zum Zug kommt.

