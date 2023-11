Augsburg

vor 50 Min.

Gastro vs. Kunde: Augsburger Restaurants lassen negative Bewertungen löschen

Plus Nachdem sie Augsburger Gastro-Betrieben kritische Rezensionen hinterlassen haben, erhalten viele Nutzer Post von einer "Kanzlei". Das System dahinter wirft Fragen auf.

Von Max Kramer

Er war ihr auch so in Erinnerung geblieben, der Café-Besuch vor vier Jahren. Mit ein paar Freundinnen traf sich Julia Braunmüller (Name geändert) damals im Henry's Coffee am Rathausplatz, eine lockere Runde in beliebtem Ambiente. Trotzdem sollte es keine angenehme Erfahrung werden – und das wegen des Cafés, wie sie schildert: Essens-Bestellungen seien nicht wie gewünscht und unvollständig gekommen, Beilagen teils lauwarm. Also schrieb Braunmüller eine kritische, aber differenzierte Google-Bewertung und gab zwei von fünf Sternen. Thema erledigt? Nein. Denn nun, vier Jahre danach, kam Post.

Steht hinter "MGS Internet Kanzlei" und "Jana Jentsch" eine Kanzlei?

Absender der Mail war Google. Man habe eine Beschwerde über besagte Rezension erhalten, heißt es in dem offenbar standardisierten Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt. "Der Beschwerdeführer argumentiert, dass die Bewertung seine Persönlichkeitsrechte verletze", schreibt Google. Man habe deshalb beschlossen, die Bewertung nach sieben Tagen zu entfernen, sofern man den Besuch des rezensierten Ortes nicht nachweisen könne – zum Beispiel durch Rechnungen. Auch die Beschwerde selbst ist angefügt. Dort tritt eine "MGS Internet Kanzlei" als Ermächtigte von "Henrys Coffee World AG" auf und erläutert anhand mehrerer zitierter Urteile, warum Braunmüllers Bewertung gelöscht werden müsse. Unter anderem bestreite der "Kunde", also Henry's Coffee, einen Kundenkontakt mit dem Bewerter "mit Nichtwissen". Dies bedeutet vereinfacht, dass Henry’s Coffee angibt, nicht zu wissen, ob Frau Braunmüller tatsächlich zu Gast gewesen ist. Dadurch müsste Braunmüller den entsprechenden Besuch nachweisen.

