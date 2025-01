Bruno Strocchi eröffnet in Göggingen sein drittes Lokal

Bruno Strocchi ist nicht nur in Augsburg ein bekannter italienischer Gastronom. Mit vielen Gästen ist er per Du. Als bekennender Fußballfan ist der Wirt mit ehemaligen FCA-Kickern befreundet. Im Universitätsviertel betreibt der 54-Jährige seit 29 Jahren das Restaurant Il Porcino, in der Altstadt ist er Chef vom Al Teatro. Nun eröffnet Strocchi ein drittes Lokal. An seiner Seite steht Ehefrau Alesya Strocchi. In Göggingen geht in der Waldstraße 13 das Restaurant Romagna Mia an den Start.

Am Dienstag ist die offizielle Eröffnung. Strocchi begründet sein Engagement, ein drittes Restaurant zu führen: „Als ich das Lokal kaufen konnte, habe ich mir einen langjährigen Traum erfüllt.“

Das Lokal in Göggingen ist täglich geöffnet

Das Il Porcino und das Al Teatro haben täglich geöffnet. Im neuen Lokal ist es ähnlich. Geöffnet ist täglich von 11.30 bis 23 Uhr. Zum Angebot der italienischen Küche informiert der Chef: „Wir beziehen alle Zutaten wie Mehl, Olivenöl und anderes sowie alle Weine aus der Region Rimini, Pesaro und Riccione an der Riviera.“

Strocchi stammt aus Ravenna. Seit 35 Jahren lebt der Italiener mittlerweile in Augsburg. Er sei damals gekommen, um in ursprünglich sechs geplanten Monaten Deutsch zu lernen, sagte er einmal. Es kam anders.