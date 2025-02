Gastronom Bruno Strocchi: Seine Restaurants und der FCA sind seine Leidenschaft

Alle paar Minuten ertönt bei Bruno Strocchi die Hymne von Juventus Turin. Nämlich dann, wenn sein Handy klingelt. Das tut es in diesen Tagen oft. Der Gastronom hat kürzlich sein neues Restaurant Romagna Mia in Göggingen eröffnet. Es ist sein drittes Lokal in der Stadt. Dabei wollte der Italiener, der vor über 30 Jahren nach Augsburg kam, hier nur Deutsch lernen und nach Italien zurückkehren. Strocchi erzählt, warum sein Plan in der Disco Tropicana am Friedberger Baggersee durchkreuzt wurde, wie er mit Augsburgs Fußballstar Helmut Haller Freundschaft schloss und warum ihm der FCA trotz einer Wendung wichtig ist.

Ina Marks Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Helmut Haller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis