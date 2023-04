Augsburg

vor 17 Min.

Gastronom Frank Stormanns verlässt den Augsburger Stadtmarkt

Frank Stormanns war neun Jahre lang am Stadtmarkt. Jetzt hat er aufgehört.

Plus Nach neun Jahren verlässt Gastronom Frank Stormanns den Stadtmarkt und konzentriert sich nun auf ein Projekt in Bobingen. Neue Mieter stehen für den Markt in den Startlöchern.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Der Augsburger Stadtmarkt hat einen langjährigen Gastronomen verloren, der zudem einen kleinen Verkaufsstand mit Wild sowie Bio-Fleischwaren und Bio-Wurstwaren betrieb. Frank Stormanns bestätigt das Aus: "Es hat sich für mich nicht mehr gerechnet." Um die Stände rentabel zu betreiben, hätte er mehr Personal benötigt, das aber gegenwärtig nicht zu finden sei. Daher habe er die Reißleine gezogen. Stormanns wird sich jetzt auf einen Veranstaltungsraum in Bobingen konzentrieren, in dem Workshops, Kochkurse und private Feiern über die Bühne gehen. Eine Nachfolge am Stadtmarkt sei bereits gefunden, teilt Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle mit. Es gibt darüber hinaus weitere Neuheiten am Markt.

Frank Stormanns hat seine beiden Geschäfte am Stadtmarkt aufgegeben. Foto: Michael Hochgemuth

"Der Abschied aus Augsburg fällt mir natürlich schwer", sagt Stormanns. Er betrieb zunächst die "Nudelmanufaktur" am Perlachberg, Start war im November 2007. Es folgte im Jahr 2014 der Wechsel auf den Stadtmarkt. Hier bot Stormanns mit seinem Team ebenfalls Nudeln an. Aus der Nudelmanufaktur wurde unterdessen das Lokal "Stormanns". Im Oktober 2022 folgte ein neues Angebot. Stormanns setzte auf französische Küche. Der lichtdurchflutete Gastraum wurde von den Gästen gut angenommen. Nun steht das Lokal leer. Das Mobiliar habe er verkauft, sagt Stormanns. Am Karsamstag war letzter Verkaufstag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen