Gastronom in Augsburg scheitert mit Klage gegen Alkoholverbot

Das Verbot bezog sich auf den Herkulesbrunnen – dort durfte von April bis Juni kein Alkohol getrunken werden. Die Stadt Augsburg bekommt recht.

Die Stadt Augsburg hatte in diesem Jahr angeordnet, dass rund um den Herkulesbrunnen kein Alkohol getrunken werden durfte. Auch das Mitführen von alkoholischen Getränken war untersagt. Das Verbot galt zwischen April und Juni 2022, wurde dann aber zu einem Fall für die Justiz. Ein Gastronom hatte geklagt. Die Entscheidung des Gerichts liegt nun vor. Die Stadt bekam recht. Mittlerweile gilt das Verbot nicht mehr.

Wie die Stadt informiert, war das von ihr verhängte Alkoholverbot rund um den Herkulesbrunnen rechtens. Dies teilt der 10. Senat des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs in seinem Beschluss mit. Ein anhängiges Verfahren sei somit eingestellt worden. Auf der Grundlage des bayerischen Sicherheits- und Ordnungsrechts hatte die Stadt in den drei Monaten den Konsum und das Mitführen alkoholischer Getränke in der unmittelbaren Umgebung des Herkulesbrunnens verboten. Wie Ordnungsreferent Frank Pintsch erläutert, sei Ziel dieser ordnungsrechtlichen Maßnahme gewesen, "die Sicherheit, Sauberkeit und Aufenthaltsqualität in der Maximilianstraße zu verbessern". Gegen diese kommunale Alkoholverbotsverordnung wurde von einem Gastronomen ein Normenkontrollantrag vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gestellt.

Gericht verweist auf fehlende Beeinträchtigungen von Gastwirten

Das Gericht argumentiert, dass keine erkennbaren Beeinträchtigungen für den Gastronomen vorlagen. Eine Beeinträchtigung aufgrund der Alkoholverbotsverordnung würde auch deshalb nicht auf der Hand liegen, weil sich andere Gastronomiebetreibende vor dem Erlass der Alkoholverbotsverordnung eben wegen der Vorkommnisse und Zustände im Zusammenhang mit übermäßigem Alkoholgenuss im Bereich des Herkulesbrunnens beschwert hätten. Ihr gastronomischer Betrieb hätte unter den Auswüchsen gelitten.

Ordnungsreferent Frank Pintsch reagiert auf das Gerichtsurteil

Ordnungsreferent Pintsch sagt zum Gerichtsbeschluss: "Die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs ist eine Bestätigung dafür, dass wir mit Augenmaß, aber konsequent und nachhaltig die Aufenthaltsqualität in der Maximilianstraße verbessern konnten. Dadurch war es uns möglich, einen übermäßigen Alkoholkonsum am Herkulesbrunnen als einem zentralen Identifikationsort in Augsburg und Bestandteil des Unesco-Welterbes zurückzudrängen und einen abwechslungsreichen Stadtsommer in der Innenstadt mit vielen Angeboten und erweiterter Außengastronomie zu ermöglichen."