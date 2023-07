Augsburg

vor 20 Min.

Gastronomie: Hohe Ehre für Thomas Abele bei Kahn

Artikel anhören Shape

Das Restaurant by Thomas Abele in der Annastraße wird in die Weltunion der Toques d’Or aufgenommen.

Hohe Ehre und große Freude herrscht bei Feinkost Kahn in der Annastraße. Viel Lob gab es für die gelungene Renovierung des Hauses. Und jetzt wurde das Restaurant by Thomas Abele neu in die unabhängige Weltunion der Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants aufgenommen und mit dem Toques d’Or geehrt. Insgesamt, so Abele, haben weltweit nur 1800 Restaurants diese Bewertung. Ausgezeichnet wird damit das Engagement von Abele für gesunde Ernährung mit natürlichen Lebensmitteln. Der Organisation gehören anerkannte Restaurants auf der ganzen Welt an, welche ohne künstliche Aroma- und Geschmacksstoffe, ohne chemische Stabilisatoren und ohne Beigabe von industriell vorgefertigten Hilfszutaten für ihre Gäste die Speisen zubereiten. Augsburger Koch Thomas Abele erhält Auszeichnung Der 42-Jährige arbeitet seit 2005 in der Annastraße. Sein Küchenstil legt Wert auf eine regionale Küche mit französischem und mediterranem Einschlag. Die Organisation Toques d’Or International setzt sich für den Schutz und die Förderung von Lebensmitteln von Qualität und Herkunft mit seinem Netzwerk ein. Ziel ist es, die traditionellen handwerklichen Erzeuger zu unterstützen, Qualitätserzeugnisse zu fördern, kulinarischen Traditionen zu erhalten und den verantwortlichen Umgang mit Lebensmitteln zu gewährleisten. Das kann der Spitzenkoch schon beim nächsten, dem 106. Gourmentabend am 27. Juli beweisen. (lim)

Themen folgen