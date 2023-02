Augsburg

vor 32 Min.

Neuer Chef: Im Perlach Acht wird wieder aufgetischt

Plus Ein ehemaliger Mitarbeiter führt nun die Geschäfte im Lokal am Perlachberg. Auf der Speisekarte werden neue Akzente gesetzt. Was das neue Perlach Acht bietet.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Die Pause war nur von kurzer Dauer: Anfang Januar hatte das Gastronomenpaar Michaela und Michael Häuser bekannt gegeben, dass sie sich künftig auf ihr Lokal Antons im Antonsviertel konzentrieren wollen. Das "Perlach Acht", das Michael Häuser 2014 am Perlachberg eröffnete, war zu diesem Zeitpunkt aber nicht mehr zu haben. Sebastian Peiker-Höhne, der zuvor bereits in dem Lokal gearbeitet hatte, führt es weiter. "Meine Frau und ich haben schon immer gesagt, dass wir das Lokal gerne einmal übernehmen würden, wenn es frei wird. Jetzt kam das zwar schneller als gedacht, aber wir haben sofort zugegriffen", berichtet er und erläutert sein Konzept.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen