Gastronomie: Im Wolfsgässchen gibt es bald Spezialitäten vom Grill

Plus Das "Feuer Werk" übernimmt die Räume der ehemaligen Osteria "Albero Verde" im Augsburger Wolfsgässchen. Am Gebäude wurde einiges verändert.

An der Fassade des Gebäudes hängt noch das alte Schild: "Osteria Albero Verde" steht drauf, doch italienische Spezialitäten werden im Wolfsgässchen seit Monaten nicht mehr serviert. Seit der ehemalige Pächter Antonio Fiorentino sein Lokal letzten Dezember geschlossen hat, wird das Gebäude umgebaut. Im Laufe des August soll dort ein neues Restaurant eröffnen - es ist nicht das einzige in Augsburger Innenstadtlage.

Gäste, die künftig in das Häuschen zwischen City-Galerie und Deutscher Bundesbank zum Essen gehen, werden es nicht gleich wiedererkennen: Die Brauerei Ustersbach, der das Gebäude gehört, hat es in den vergangenen Monaten mit großem Aufwand umgebaut: "Wir haben das Wunderschöne des Objekts erhalten - den offenen Dachstuhl, die Holzständerbauweise", sagt Stephanie Schmid, Geschäftsführerin der Brauerei. Von Einbauten wie zum Beispiel den gedrechselten Balustraden dagegen habe man sich verabschiedet und sie durch einen "zeitgemäßen Mix aus Metall und Glas" ersetzt. Wer im Gastraum im Erdgeschoss sitzt, hat künftig den freien Blick in die kleineren Sitzbereiche im ersten Stock. Der Biergarten, laut Schmid "einer der schönsten in Augsburg", bleibt erhalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

