Gastronomie in der Altstadt: Aus "Nikos Tavernaki" wird das "Gustavo"

Ein Team aus zwei Köchen macht sich mit dem eigenen Lokal "Gustavo" in Augsburgs Innenstadt selbstständig. Die Gäste erwarten besondere Menüs und Zubereitungen.

In der Augsburger Altstadt wird in den kommenden Wochen ein neues Lokal eröffnen. Gustavo Carena geht in den einstigen Räumen von Nikos Tavernaki im Hunoldsgraben mit seinem ersten Lokal an den Start. Der Argentinier hat sich dafür mit Simon Zerrle zusammengetan, beide sind Koch und haben in diesem Beruf schon mehrere Erfahrungen gesammelt. Im "Gustavo", das von Dienstag bis Samstag geöffnet haben wird, werden jeweils zwei Menüs angebunden, eines davon vegan. Besucherinnen und Besucher können zwischen zwei, drei, vier oder sechs Gängen wählen.

Das Gustavo bietet insgesamt rund 42 Plätze. Foto: Silvio Wyszengrad

Carena und Zerrle setzen auf regionale Zutaten, auf eine Landesküche legen sie sich nicht fest. Dafür wollen sie unter anderem mit fermentierten Zutaten arbeiten. "In Südamerika ist das ein großer Trend, bei uns kommt er erst langsam auf", so Zerrle. Im "Gustavo" wird nur abends serviert, drinnen rund 30, draußen rund zwölf Plätze zur Verfügung. Noch warten die künftigen Betreiber auf Herd und Kasse, spätestens im August soll aber zum ersten Mal geöffnet sein.

In den Räumen im Hunoldsgraben war früher das kleine griechische Lokal "Nikos Tavernaki". Inhaber Nikos Mparkas und seine Frau Adriane hatten das Lokal vor längerer Zeit aufgegeben und inzwischen am Mittleren Lech ein neues Lokal mit dem Namen "Nikos Werkstatt" eröffnet. (nip)

