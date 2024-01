Gaststätten und Kindergarten: Kripo ermittelt nach Einbruchversuchen

Die Polizei meldet mehrere versuchte, aber gescheiterte Einbrüche in Augsburgs Innenstadt und Oberhausen. Betroffen sind zwei Gaststätten und ein Kindergarten.

Bislang Unbekannte haben über das vergangene Wochenende versucht, in verschiedene Gebäude im Augsburger Stadtgebiet einzubrechen. Einen dieser Fälle meldet die Polizei aus dem Stadtteil Oberhausen. Zwischen vergangenem Samstag, 23.45 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, wollten ein oder mehrere Täter gewaltsam in eine Gaststätte in der Wirsungstraße eindringen. Dies gelang ihnen nicht, sie richteten jedoch einen Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich an.

Polizei Augsburg meldet Einbruchversuche in Gaststätten und Kindergarten

Auch ein Kindergarten Auf dem Kreuz war betroffen. Der Einbruchversuch fand hier laut Polizei zwischen vergangenem Freitag, 15.30 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, statt. Die Unbekannten konnten hier eindringen, kamen dabei aber offenbar nicht an Beute. Der Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Ebenfalls in der Innenstadt, in der Inneren Uferstraße, wollten ein oder mehrere Täter gewaltsam in eine Gaststätte einbrechen – laut Polizei zwischen vergangenem Samstag, 9 Uhr, und Sonntag, 15.15 Uhr. Sie verursachten dabei einen Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

In allen diesen Fällen hat nun die Kriminalpolizei Augsburg Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt sie telefonisch unter 0821/323-3810 entgegen. (kmax)