Augsburg Gators setzen verstärkt auf Talente

Die Erneuerung schreitet bei den Augsburg Gators voran: In den Playoffs hielten sie mit, doch zwei Siege aus acht Spielen zeigen, dass der Weg steil ist. Zwei knappe Erfolge gelangen dem Team: Ende August sicherten sich die Gators einen 9:8-Sieg gegen die Laufer Wölfe, mussten später allerdings ein 10:13 im Rückspiel hinnehmen.

Trainer Max Mommer tritt in den entscheidenden Momenten bewusst zurück, um jungen Talenten Raum zu geben. Früher trugen noch zahlreiche Ü40-Spieler die Hauptlast, doch heute übernimmt eine neue Generation Verantwortung. Veteranen wie Andreas Rucker, David Zazzaretta und Robert Vojnic ziehen sich schrittweise zurück – zum Teil auch verletzungsbedingt. Die Jugend rückt vor, und Fehler werden als Lernchance gesehen.

Höhepunkte waren bislang die Heimspiele gegen Lauf und Fürth

Höhepunkte waren bislang die Heimspiele gegen Lauf und Fürth, die per Walk-Off-Hit gewonnen wurden. Eli Bergen und Carl Stuhler sorgten für spektakuläre Enden. Im Auswärtsspiel am vergangenen Sonntag reichte die Leistung nicht zum Sieg. In Fürth überzeugte Carl Stuhler als Pitcher gegen eine der stärksten Offensiven der Liga – trotz eines Grand-Slam-Homers zeigte er gute Nerven und Kontrolle.

Auch offensiv machen Talente Fortschritte: Leadoff Max Waldschmidt setzt Gegner mit Speed und Bunts unter Druck. Frederic Himmelhan übernimmt zunehmend die Catcher-Rolle von Rucker und glänzt mit dem besten Schlagdurchschnitt. Yuma Kawaguchi zählt zu den sichersten Shortstops. Fabio Zazzaretta liefert weiterhin Power: Sein Homerun gegen Lauf war ein Ausrufezeichen. Steffen König hat sich als Starter etabliert. Mit Marc Giucoanne steht schon die nächste Generation bereit.

Saisonfinale steigt im Oktober

Der Kader ist so jung und tief wie lange nicht. Grenzen in den Playoffs akzeptiert Mommer. Noch sind zwei Spiele offen. Am Sonntag treten die Gators erneut bei den Laufer Wölfen an. Am 11. Oktober folgt das Saisonfinale im Heimspiel gegen Gauting 2. (AZ)