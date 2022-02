Geboren am 22.2.22: Besonderer Geburtstag für 18 Babys in Augsburg

Wenn dieser Geburtstag mal kein Glück bringt: 18 Babys wurden am 22.2.22 in Augsburgs Kreißsälen geboren. Jonas, Hakan Daniel und Artus sind drei davon.

Schnapszahlen bringen Glück. Aberglaube? Vielleicht. Fest steht: Am 22.2.22 gab es gleich 18 Glücksfälle in Augsburg zu verzeichnen. So viele Babys kamen an diesem besonderen Datum zur Welt. Darunter Jonas, Hakan Daniel und Artus.

Jonas selbst habe nicht viel mitbekommen von seinem besonderen Geburtstag. "Seit er da ist, schläft er eigentlich die meiste Zeit", sagt seine Mutter Stefanie Stang und lacht. Sie freue sich aber, dass sich ihr Sohn dieses Datum ausgesucht hat: "Das kann sich jeder gut merken, ist doch toll."

Jonas kam an seinem errechneten Termin zur Welt

Der 22.2. sei der errechnete Geburtstermin von Jonas gewesen. "Da habe ich mich schon gefreut, als ich das gehört habe, aber die wenigsten Kinder kommen ja direkt am Termin", so die 31-Jährige, die in Mickhausen im Landkreis Augsburg wohnt. Nun seien die Überraschung und Freude groß. Auch bei Lukas, dem großen Bruder von Jonas. Ihn wird er voraussichtlich am Donnerstag kennenlernen, wenn er mit seiner Mutter nach Hause darf.

Der kleine Jonas kam an seinem errechneten Geburtstermin zur Welt, dem 22.2.22. Foto: KJF Klinik Josefinum

Auch Hakan Daniel kam am 22. Februar in Augsburg zur Welt - wie Jonas im Josefinum. Erwartet hatte ihn seine Mutter Raluca Elena Taskoparan schon früher. Viele Stunden habe sie in den Wehen gelegen, es sei keine leichte Geburt gewesen. "Es hätte nicht so lange dauern müssen, aber jetzt freue ich mich, dass er so einen einzigartigen Geburtstag hat", sagt die Augsburgerin. Sie und ihr Sohn - ihr erstes Kind - seien wohlauf. "Das ist ja eh das Wichtigste", so die 30-Jährige.

Im Uniklinikum erblickte der kleine Artus am "Schnapszahl-Tag" das Licht der Welt, er wurde per Kaiserschnitt geholt. Allerdings nicht, weil seine Eltern Agathe Fiedler und Witold Jaworski das wegen des Datums bewusst so gesteuert hätten: "Ich hatte einen Blasensprung, da rief mein Mann um 0.45 Uhr die 112. Die Ärztin meinte am Telefon schon, 2.22 Uhr könnte knapp werden", erzählt Agathe Fiedler nach der Geburt augenzwinkernd.

Am Ende kam Artus um viertel nach drei Uhr nachts zur Welt - und damit zwei Wochen zu früh. "Der errechnete Geburtstermin war eigentlich der 9. März." Seine Eltern und seine eineinhalbjährige Schwester Rosalie freuen sich über den Familienzuwachs - und sind gespannt, was er von Freunden der Familie zur Geburt geschenkt bekommen wird. "Sie haben schon gewitzelt, dass es ein Stein und ein Schwert sein werden - wegen seines Namens", sagen die Eltern. Artus heißt der kleine Junge allerdings nicht wegen des legendären Königs, sondern wegen des Anfangsbuchstabens A.

Agathe Fiedler mit ihrem Sohn Artus. Foto: Ines Lehmann/Uniklinik Augsburg

22.2.22: 18 "Schnapszahl-Babys" in Augsburg

Mit Jonas, Hakan Daniel und Artus sind am 22.2.22 insgesamt 18 Kinder in Augsburgs Kreißsälen zur Welt gekommen. Im Josefinum, der größten Geburtsklinik in der Region, waren es 16, in der Uniklinik zwei.

Mit dem ultimativen Schnapszahl-Geburtstag - dem 22.2.22 um 2:22 oder 22:22 Uhr - hat es in Augsburg diesmal nicht geklappt. Aber wer weiß, vielleicht ja dann am 3.3.33, dem nächsten magischen Geburtsdatum.