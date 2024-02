Gebührenerhöhung beim Abwasser ist verschmerzbar

Plus Dass die Infrastruktur des Augsburger Klärwerks auf Stand gebracht werden muss, ist angesichts der positiven Auswirkungen auf die Umwelt hinnehmbar.

Die Abwassergebühren in Augsburg sind im deutschlandweiten Vergleich sehr niedrig. Augsburg rangiert auf Platz 7 von 100, wie eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft im Auftrag des Eigentümerverbands "Haus&Grund" vergangenes Jahr ergab. Wenn es nun teurer wird (voraussichtlich geht es um fünf Euro pro Monat), dann ist das verschmerzbar. In anderen Kommunen zahlt man das Doppelte oder sogar knapp das Dreifache dessen, was ein Augsburger Haushalt für die Abwasserentsorgung zu bezahlen hat.

Eine vierte Reinigungsstufe fürs Klärwerk wird der Umwelt helfen. Medikamentenrückstände im Abwasser sind quasi unvermeidlich - es geht nicht nur um falsche Entsorgung (alte Medikamente gehören in der Regel zur Verbrennung in die graue Tonne), sondern darum, dass sie bei der Einnahme über Ausscheidungen in der Toilette landen. Die Folgen von Spurenstoffen in der Umwelt sind noch nicht im Detail erforscht, doch dass sie für Wasserorganismen ein Problem darstellen, ist naheliegend.

