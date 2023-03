Gedanken über Gerechtigkeit bei der christlich-jüdischen Gemeinschaftsfeier

Anlässlich der "Woche der Brüderlichkeit" findet im Augsburger Dom eine Feier statt. Stadtdekan Frank Kreiselmeier spricht klare Worte.

"Öffnet das Tor der Gerechtigkeit" war das Motto der christlich-jüdischen Gemeinschaftsfeier, die am Sonntagnachmittag im Augsburger Dom stattfand. Die Feier wurde von der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Augsburg und Schwaben ausgerichtet und war Teil der bundesweiten "Woche der Brüderlichkeit".

Margareta Hackermeier, Stadtdekan Franz Kreiselmeier, Domkapitular Armin Zürn und Gabbai Josef Strzegowski (von links) begingen die Feier im Augsburger Dom. Foto: Klaus Rainer Krieger

"Was ist überhaupt Gerechtigkeit?" stellte der Augsburger Stadtdekan Frank Kreiselmeier in seiner Ansprache als Frage in den Raum. Wenn es um Kindersüßigkeiten gehe, sei Gerechtigkeit leicht zu erreichen – Süßigkeitenhaufen ließen sich auszählen, so der Dekan. Doch schon wenn es um gerechten Lohn gehe, sei das Thema schwieriger. "Ist zum Beispiel die Arbeit einer Frau in der Pflege, die Tag für Tag in der Klinik oder in einem Heim kranke, alte Menschen begleitet, sie pflegt und mit ihnen spricht – ist diese Arbeit nur halb so viel Wert wie eine Arbeit oder die Arbeit eines Arztes?" Sei die Arbeit von Erzieherinnen und Erziehern in den Kindertagesstätten nicht eigentlich viel mehr wert, als sie vergütet werde? "Was wäre da ein gerechter Lohn – ich weiß es nicht, aber sicher mehr", so der Stadtdekan.

Verschiedene Veranstaltungen zur "Woche der Brüderlichkeit" in Augsburg

"Gerechtigkeit ist nie klipp und klar, und deswegen kostet Gerechtigkeit auch Kraft, die uns dann aber zur Verantwortung und zur Freiheit führt", sagte der Dekan abschließend. Gerechtigkeit verlange den Mensch auch etwas ab, nämlich verzeihen und davon absehen zu können, genau das zu bekommen, was einem zustehe, so der Dekan abschließend.

Das "Tor der Gerechtigkeit" ist Bestandteil des Psalms 118, den Margaretha Hackermeier und Josef Strzegowski vortrugen. Musikalisch begleitet wurde die Feier von Roy Kfir auf der Gitarre.

Roy Kfir begleitete die Feier mit Gitarre und Gesang. Foto: Klaus Rainer Krieger

Die "Woche der Brüderlichkeit" wurde am 5. März in Erfurt eröffnet. Unter den Schlagworten "Freiheit Macht Verantwortung“ fanden auch in Augsburg verschiedene Veranstaltungen statt, darunter ein Trialog der Religionen (jüdisch, christlich, muslimisch) und ein Theaterstück des experimentellen Theaters Günzburg für Kinder. Der Dreiklang "Freiheit-Macht-Verantwortung" umschreibe das spannungsvolle Verhältnis dieser Leitworte im Blick auf politische Systeme und fordere ein gemeinsames Handeln gegen Antisemitismus und Rassismus, so die Veranstalter.

Höhepunkt der Woche war am Sonntag die christlich-jüdische Gemeinschaftsfeier und ein daran anschließender Festakt im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses. Festredner war Landesbischof Heinrich Bedford-Strom.