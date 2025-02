Gefährliche Aktion: Kinder surfen auf Straßenbahn

Zwei Jugendliche haben sich am Montagvormittag in der Augsburger Innenstadt in Gefahr gebracht. Eine Polizeistreife wurde auf sie aufmerksam. Die Beamten beobachteten gegen 11.15 Uhr, wie die beiden 14-Jährigen am Jakobertorplatz sich außen an einer Straßenbahn festhielten und mitfuhren.

Die Polizisten stoppten sofort die Straßenbahn. Die Jugendlichen wurden zur Polizeidienststelle gebracht und dort ihren Eltern übergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichem Eingriffs in den Straßenverkehr gegen die Teenager. (ina)