Augsburg

17:33 Uhr

Gefährliche Zündelei: Mülltonnen-Brände in Augsburg nehmen deutlich zu

Im Sommer 2023 löste eine angezündete Mülltonne am Luginsland ein Feuer aus, das auf das Gebäude übergriff. Derzeit kommt es in Augsburg gehäuft zu Mülltonnen-Bränden.

Plus Im Augsburger Stadtgebiet häufen sich spürbar Fälle, in denen Mülltonnen angezündet werden. Die Folgen können weitreichend sein. Hängen die Taten zusammen?

Von Max Kramer

Einer der aufsehenerregendsten Brände dieses Jahres in Augsburg nahm seinen Lauf an einem frühen Sonntagmorgen. Um kurz vor 4 Uhr des 18. Juni erreichte die Feuerwehren die Meldung, dass ein Gebäude Am Lueginsland in Brand geraten war. Es sollte ein komplizierter Einsatz werden, auch wegen der Bausubstanz des historischen Gebäudes. Die Polizei bezifferte den Schaden auf zwischen 150.000 und 200.000 Euro – und gab kurz darauf die mutmaßliche Ursache bekannt: Eine Mülltonne war angezündet worden, die Flammen hatten anschließend auf das Gebäude übergegriffen. Die Ermittlungen der Kripo in diesem Fall dauern nach wie vor an, wie eine Polizei-Sprecherin mitteilt. Inzwischen ist er aber nur einer von vielen in Augsburg, in denen angezündete Mülltonnen im Fokus stehen.

Pfersee: In der Ulrich-Schwarz-Straße zünden zwei junge Männer gegen 20 Uhr eine Mülltonne an und fliehen, der Schaden: 500 Euro. Haunstetten: In der Neuen Straße geraten zwei Mülltonnen in Brand, die unbekannten Täter richten einen Schaden von 400 Euro an. Kriegshaber: An einem frühen Samstagmorgen wird die Feuerwehr in die Familie-Einstein-Straße gerufen, wo vier Tonnen Feuer gefangen haben, Schaden: 1200 Euro. Ebenfalls Kriegshaber, ebenfalls Familie-Einstein-Straße und zudem Leni-Hirsch-Weg: drei Mülltonnen in Brand, Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Innenstadt: Am Mittleren Lech besprühen Unbekannte eine Hauswand und zünden zwei Tonnen an, Sachschaden 4000 Euro.

