Gefällte Bäume in Göggingen: Pappeln machen Platz für Obstbäume

An der Mühlstraße in Göggingen wurden Bäume gefällt. Hessing Stifung und Stadt Augsburg verständigen sich auf gemeinsamen Weg.

Bürger sind erbost, weil auch in Göggingen zuletzt Bäume gefällt wurden. Es geht um Pappeln, die an der Mühlstaße stehen. 53 Bäume waren es, Jahr für Jahr werden es nun weniger. Auf diesen Kurs haben die Hessing Stiftung, der das Areal gehört, und die Untere Naturschutzbehörde von der Stadt Augsburg verständigt. Auf Rückfrage heißt es vonseiten der Stadt, das Konzept werde akzeptiert. Ersatzpflanzungen werde es geben. Gedacht ist an Obstbäume.

Leser wandten sich dieser Tage an unsere Redaktion, weil sie wegen der Fällungen wütend waren. Dazu heißt es bei der Stadt, dass in den zurückliegenden Monaten zwischen der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) und der Hessing Stiftung eine enge Abstimmung stattgefunden habe: "Im Zuge dieser Abstimmung hat die Hessing Stiftung die ersten von insgesamt 53 Pappeln gefällt." Des Weiteren sei abgestimmt, dass dieses Jahr auf keinem weiteren Abschnitt Pappeln gefällt werden.

Alte Pappeln: Hessing Stiftung sorgt sich um Verkehrssicherheit

Bei Pappeln handelt es sich um eine Weichholzbaumart, die in der Regel weniger alt wird als andere Baumarten. Viele der Pappeln innerhalb der Baumreihe weisen, so die Stadt, ein sehr hohes Alter und einen schlechten Zustand auf. Vor diesem Hintergrund teilte die Hessing Stiftung der Stadt mit, dass die Gewährleistung der Verkehrssicherheit entlang des Verkehrsweges nur noch schwer herzustellen sei.

Die Einschätzung der Stadt zur Ausgangslage sieht wie folgt aus: Die Entnahme einzelner Pappeln, die aufgrund ihres Zustandes nicht mehr gehalten werden können, würde nach und nach zu einer Ausdünnung der Baumreihe und mittelfristig dazu führen, dass nur noch vereinzelte Pappeln stehen. Man habe sich auf das Konzept verständigt, über mehrere Jahre hinweg je ein Abschnitt der Pappelreihe zu fällen und durch ökologisch wertvolle Ausgleichspflanzungen zu ersetzen.

Lesen Sie dazu auch