Gefälschte Dokumente: Autofahrer flieht in Augsburg vor Polizeikontrolle

Die Polizei will in Augsburg einen 22-Jährigen kontrollieren, doch er flieht. Wie sich herausstellt, hat sich der Mann einiges zuschulden kommen lassen.

Ein 22-jähriger Autofahrer ist am vergangenen Freitag durch das Augsburger Stadtgebiet vor der Polizei geflohen. Wie es in einer Mitteilung heißt, wollten die Beamten den Mann um 10.45 Uhr unweit des Kennedyplatzes kontrollieren. Er hielt jedoch nicht an, sondern flüchtete über mehrere rote Ampeln in Richtung Göggingen. In der Imhofstraße konnten ihn die Beamten schließlich anhalten und kontrollieren.

Flucht durch Augsburg: Mann übergibt Polizei gefälschte Dokumente

Im Rahmen der Kontrolle übergab der 22-jährige usbekische Staatsangehörige den Beamten gefälschte Dokumente. Laut Polizei wird nun nicht nur wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt, sondern auch wegen Verstößen nach dem Aufenthaltsgesetz. (kmax)