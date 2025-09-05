Geflüchtete zwischen Vorurteil und Traumkarriere: Haben wir es in Augsburg wirklich geschafft?

Christian Gerlinger, 55: Amt für Wohnbauförderung und Wohnen, Stabsstelle Flüchtlingsangelegenheiten und Asyl
2015 hat die Stadt begonnen, geflüchtete Menschen in kleineren Unterkünften dezentral unterzubringen. Ich durfte in dem Team dabei sein, das diese Aufgabe übernahm. Die zunehmende Zahl von Flüchtlingen hat sich bei der Stadt in vielen Bereichen ausgewirkt; die vielen unbegleiteten Minderjährigen stellten etwa das Jugendamt vor große Herausforderungen, die vielen zusätzlichen Leistungsempfänger das Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung. Der Fachbereich Wohnen und Unterbringung ist im August 2015 gegründet und dem Sozialreferat zugeordnet worden. So ist es gelungen, alle Flüchtlinge unterzubringen.
