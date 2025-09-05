Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg: Geflüchtete zwischen Vorurteil und Traumkarriere: Haben wir es in Augsburg wirklich geschafft?

2015 kamen auch in Augsburg zahlreiche Geflüchtete an. Die Stadt stellte dies nicht nur bei der Unterbringung, sondern auch in den Bereichen Bildung und Integration vor Herausforderungen. Heute, zehn Jahre später, zeichnen Geflüchtete und Menschen, die sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren, ein differenziertes Bild für Augsburg.
Foto: Tür an Tür, Annette Zoepf, Silvio Wyszengrad
Augsburg

Geflüchtete zwischen Vorurteil und Traumkarriere: Haben wir es in Augsburg wirklich geschafft?

Seit 2015 hat Augsburg viele Flüchtlinge aufgenommen. Experten und Betroffene sagen, bei der Integration sei einiges gut gelaufen - aber eben nicht alles. Gespräche über Herausforderungen, Hilfsbereitschaft und Hoffnung.
Von Miriam Zissler |
    • |
    • |
    • |

    Christian Gerlinger, 55: Amt für Wohnbauförderung und Wohnen, Stabsstelle Flüchtlingsangelegenheiten und Asyl

    2015 hat die Stadt begonnen, geflüchtete Menschen in kleineren Unterkünften dezentral unterzubringen. Ich durfte in dem Team dabei sein, das diese Aufgabe übernahm. Die zunehmende Zahl von Flüchtlingen hat sich bei der Stadt in vielen Bereichen ausgewirkt; die vielen unbegleiteten Minderjährigen stellten etwa das Jugendamt vor große Herausforderungen, die vielen zusätzlichen Leistungsempfänger das Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung. Der Fachbereich Wohnen und Unterbringung ist im August 2015 gegründet und dem Sozialreferat zugeordnet worden. So ist es gelungen, alle Flüchtlinge unterzubringen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden