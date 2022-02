Gegen Depression: Wenn Jugendliche mehr als nur "schlecht drauf" sind

Das Präventionsprojekt „Icebreaker“ will mit Video-Clips zweier Schulen das Thema im Jugendalter sichtbar machen. Was die Initiatoren damit beabsichtigen.

Laura und Anna sitzen beide in ihren Zimmern eines Mehrfamilienhauses, auf der Bühne gegengleich dargestellt mit zwei großen Sesseln, die jeweils auf Tischen stehen. In der Mitte ein angedeuteter Treppenaufgang. Man stellt sich vor, die Wohnungen liegen auf demselben Stock, einander gegenüber. Die Mädchen, beide 16, teilen dieselben Fragen, dasselbe Lebensgefühl, sind morgens nicht aus dem Bett zu bekommen, sind genervt von ihren Eltern, von der Schule. Und doch ist etwas anders: Bei einem der Mädchen zeigen sich schon Anzeichen einer beginnenden Depression. Woran man dies erkennt? Das will dieses Bühnenstück jungen Menschen nahebringen. In der vergangenen Woche haben acht Schüler und Schülerinnen der Freien Waldorfschule Augsburg und der Montessori-Schule Augsburg im Rahmen des Präventionsprojekts „Icebreaker“ einen Film mit Szenen gedreht, in denen sichtbar wird, wie sich eine Depression im Jugendalter erkennen lässt.

Einige der Szenen und das Projekt selbst wurden im Saal der Waldorfschule vorgestellt. Unterstützt wird dieses seit 2017 laufende bayernweite Schulprojekt von der AOK Bayern. Aus dem Bühnenstück wurden Video-Clips. Sie basieren auf dem Theaterstück des freischaffenden Theatermachers Jean-Francois Drozak, der auch in Augsburg mit den jungen Leuten gearbeitet hat. Ursprünglich als Theaterprojekt gedacht, ermöglichen es jetzt die Video-Clips, dass – auch angesichts der eingeschränkten Möglichkeiten, vor vollen Sälen auf der Bühne zu spielen – der daraus entstandene Film nicht nur den Mitschülerinnen und Mitschülern der daran beteiligten Schulen, sondern auch in anderen Schulen der Region gezeigt werden kann.

Volkskrankheit Depression 1 / 7 Zurück Vorwärts Depression bezeichnet eine schwere seelische Erkrankung. In Deutschland erkranken jährlich etwa 5,3 Millionen Menschen an einer behandlungsbedürftigen Depression.

Die Patienten fühlen sich niedergeschlagen, erschöpft, antriebs- und interesselos. Die Symptome halten häufig über längere Zeit an und bessern sich ohne medizinisch-therapeutische Behandlung nur selten.

Wie eine Depression entsteht, ist bis heute nicht ganz geklärt. Das Risiko, an einer Depression zu erkranken, ist höher, wenn Blutsverwandte bereits erkrankt sind. Erkrankt ein eineiiger Zwilling an einer Depression, entwickelt in rund 40 Prozent der Fälle der andere Zwilling auch eine Depression.

Bei Menschen mit hoher Vulnerabilität kann schon wenig Stress eine Depression auslösen. Ist die Vulnerabilität aber gering, können Menschen auch belastende Ereignisse gut bewältigen. Solche Personen bezeichnet man als resilient, also widerstandsfähig. Erheblichen Einfluss haben auch die Erfahrungen, die ein Mensch in seinem Leben gemacht hat. Ein großes Risiko, eine Depression zu entwickeln, haben Personen, die traumatische Erlebnisse wie Missbrauch oder Vernachlässigung in der Kindheit erlebt haben. Entscheidend ist aber auch, welche Fähigkeiten jemand erworben hat, mit belastenden Situationen umzugehen.

Manche Menschen sind nur in der dunklen Jahreszeit depressiv – aber das jedes Jahr wieder. Typisch für eine Winterdepression sind zusätzlich ein ausgeprägtes Schlafbedürfnis und Heißhunger auf Süßes. Darum legen Menschen mit Winterdepression in den Wintermonaten meist an Gewicht zu. Als Ursache der Störung vermutet man den Mangel an Tageslicht, auf den manche Menschen besonders sensibel reagieren.

Sobald neben den depressiven auch manische Phasen auftauchen, liegt eine bipolare Störung vor. Die Betroffenen pendeln zwischen Niedergeschlagenheit und Antriebslosigkeit einerseits und extremer Euphorie sowie übertriebenem Aktionismus andererseits.

Krankenhäuser in der Region Augsburg (0821/48030), Kaufbeuren (08341/720), Günzburg (08221/9600), Donauwörth (0906/7822200), Kempten (0831/540262600), Memmingen (08331/702663), Tagesklinik Lindau (08382/948660), Günzklinik Allgäu in Obergünzburg (08372/92370), KBO Landsberg 08191/3332960), Klinikum Ingolstadt (0841/8800).

Bei den drei vorgestellten Szenen ging es immer um die Unterscheidung: Wann ist ein Jugendlicher, der ja in der Pubertät mit allem Möglichen zu kämpfen hat, vor allem mit sich selbst, einfach nur genervt? Jean-Francois Drozak weiß, dass junge Leute in diesem Alter „Phasen haben, in denen sie schlecht drauf sind, in denen sie sich am liebsten in ihr Zimmer verschließen und eine Hassliebe zu ihren Eltern entwickeln“. Wann aber wird dieses Verhalten zu einer Krankheit? Da ist die erste Szene, in der Laura und Anna zu sehen sind, wie sie sich in ihrem Bett drehen und wenden. Anna springt mal mitten in der Nacht auf, stampft wütend auf den Boden, schläft wieder ein; Laura ist permanent unruhig, und als sie morgens dann doch im Bad ist, steht sie einfach nur da und – so formuliert es ihre Schwester – „glotzt schon wieder blöd“. Laura spricht nicht viel, wirkt gedrückt. „Depression ist eine leise Krankheit, die man genau beobachten muss“, so der Theatermacher.

„Die Aufklärungsarbeit zum Thema Depression ist enorm wichtig. Bis zu 20,2 Prozent der Jugendlichen in Deutschland unter 18 Jahren Jahren zeigen ein erhöhtes Risiko für psychische Auffälligkeiten.“ Darauf wies Alfred Heigl, Direktor der AOK in Augsburg, bei der Vorstellung des Projekts hin. Die Corona-Pandemie habe diese Situation leider noch verstärkt. Mit dem Filmprojekt „Icebreacker“ gelinge es, die Jugendlichen spielerisch an das heikle Thema heranzuführen“.

Wissenswertes zu psychischen Erkrankungen 1 / 6 Zurück Vorwärts Psychische Erkrankungen bergen ein unterschiedliches Risiko: Ein Depressiver kann für ein Unternehmen Ausfall und verpasste Termine bedeuten. Die Erkrankung verläuft meist phasisch. Manisch Kranke können unsinnige Käufe tätigen und einen Größenwahn ausbilden. Bei bekannteren Erkrankungen wie der Depression seien laut der ISM-Professorin Nicole Joisten negative Reaktionen seltener.

Die Darstellung psychischer Erkrankungen in den Medien hat Einfluss auf den Umgang der Gesellschaft mit dem Thema. Wenn berühmte Sportler ihre Erkrankung öffentlich machten, zeige das, dass Betroffene auch leistungsfähige Phasen erlebten. Das fördere die Akzeptanz, sagt Joisten.

Möchten Betroffene sich an den Betriebsarzt wenden, sollten sie Folgendes beachten: Ein Betriebsarzt kann von der Schweigepflicht gegenüber dem Unternehmen entbunden sein.

Burnout ist im klassischen Sinne keine Krankheit. Es kann aber den Übergang in eine manifeste psychische Erkrankung darstellen.

Den Einfluss des Präsentismus auf die Wirtschaft schätzt man größer, als den des Absentismus, sagt Matthias Weisbrod. Präsentismus meint: Betroffene gehen krank zur Arbeit, weil sie eine Verpflichtung spüren oder sich selbst stigmatisieren. Sie haben aber Schwierigkeiten, Leistung zu bringen. Absentismus meint: Erkrankte erhalten eine Krankschreibung und bleiben zu Hause.

Vier von zehn Deutschen erkranken irgendwann im Laufe ihres Lebens an einer psychischen Erkrankung. (lesa)

Während sie die Filmszenen sehen, sollen die jungen Zuschauer und Zuschauerinnen eine „Checkliste“ mit typischen Merkmalen einer Depression an der Hand haben. Wenn fünf oder mehr Fragen beantwortet werden – etwa „Was dir Freude machte, interessiert dich nicht mehr? – „Du hast Angst vor der Zukunft und siehst alles schwarz“ - oder „Du bist verzweifelt und mögest nicht mehr leben“, wird geraten, mit den Eltern oder Lehrern des Vertrauens zu sprechen. In der Szene „Kopfkino“ spricht Laura etwa davon, wie sehr sie die Dunkelheit liebt und danach fragt: „Ist jemand da, der mir die Notbremse beschafft?“ Ein „versteckter Code“, der auf eine Suizidgefährdung hinweisen kann, so Drozak. Anna geht in dieser Nacht anders mit dem Stress um. Sie ist wütend, sie schreit: „Keiner versteht mich." Die an diesem Projekt beteiligten Schülerinnen und Schüler versicherten, dass sie gelernt hätten, auf wichtige Signale zu achten, die bei ihren Freunden auf Depressionen hinweisen könnten – und darüber auch zu reden.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie darüber! Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten - per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch, auch anonym. Hier finden Sie eine Übersicht.