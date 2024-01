Augsburg

Gegen Deutschland-Trend: Augsburgs beliebteste Babynamen 2023

Plus Noah und Hannah zählen bundesweit zu den beliebtesten Namen für Buben. Nicht so in Augsburg. Welche Namen Augsburger für ihre Kinder im Jahr 2023 gewählt haben.

In Augsburg gab es im vergangenen Jahr 6194 Mal besonderen Grund zur Freude. So viele Babys wurden nämlich 2023 im Stadtgebiet geboren. 3270 Buben und 2924 Mädchen kamen auf die Welt, wie die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. Eine Frage beschäftigte alle werdenden Eltern: die nach der Namensgebung. Und hier unterscheidet sich der Geschmack der Menschen in Augsburg offenbar von jenen in Bayern und Deutschland.

Augsburg löst sich vom Bayerntrend der beliebtesten Babynamen

Der beliebteste Mädchenname in Augsburg war im vergangenen Jahr Emma (45 Mal vergeben), gefolgt von Sophia (43) und Emilia (40). Auch Anna (37) und Lena (36) waren überaus beliebt. Emma, bayernweit "nur" auf Platz vier, ist in Augsburg neu auf Platz eins. Auch Lena erfreut sich in Augsburg größerer Beliebtheit als im restlichen Freistaat (Platz 13). Unter den beliebtesten Namen in Augsburg gab es im Vergleich zum Vorjahr mehrere Wechsel. So rutschten etwa Anna und Sophia nach oben in die "Top fünf", etwas seltener bekamen dafür Kinder die Namen Emilia – bislang "Spitzenreiter" – und Lena. Auch die in ganz Deutschland beliebte Hannah steht bei Augsburger Eltern offenbar nicht allzu hoch im Kurs.

