Gegner von Tierversuchen in Augsburg sammeln über 40.000 Überschriften

Die Protestaktion gegen eine Tierversuchseinrichtung an der Augsburger Uni erreicht Zehntausende Menschen. Nun werden die Unterschriften im Landtag übergeben.

Rund 40.300 Personen haben sich an einer Unterschriften-Aktion beteiligt, die sich gegen Tierversuche an der Uni Augsburg richtet. Dazu aufgerufen hatte der Verein Ärzte gegen Tierversuche. Die Überschriften werden am kommenden Mittwoch, 14. Juni, im Landtag den beiden Abgeordneten Christian Hierneis und Rosi Steinberger (beide Bündnis 90/Die Grünen) übergeben.

"Anstatt Steuergelder sinnvoll in moderne, zukunftsorientierte Forschungsverfahren zu stecken, wird in Augsburg das veraltete System Tierversuch eingeführt", erklärte dazu Rosmarie Lautenbacher, Vorstandsmitglied von Ärzte gegen Tierversuche und Leiterin der AG Augsburg. "So wird die Chance vertan, an der neuesten Fakultät auch die neuesten humanbasierten und -relevanten Methoden zu erforschen und zu etablieren."

Seit Anfang 2020 bekannt wurde, dass an der medizinischen Fakultät der Uni Augsburg eine Tierversuchseinrichtung entstehen soll, macht der Verein dagegen mobil – etwa mit Plakataktionen, Kundgebungen und regelmäßigen Mahnwachen vor dem Universitätsklinikum und am Sigma Park. Dort sollen bereits jetzt in einem Interimslabor erste Tierversuche stattfinden. Die endgültige Einrichtung soll voraussichtlich 2030 auf dem neuen Medizincampus beim Uniklinikum in Betrieb gehen. Die Uni betont: "Ein Tierversuch werde nur dann genehmigt, wenn die Forschenden nachweisen, dass die wissenschaftliche Frage nicht mit anderen Methoden beantwortet werden kann." (eva, kmax)