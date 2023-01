Augsburg

Gehört der 1. Juli noch zum letzten Juni-Wochenende?

So kennt man die Sommernächte in Augsburg. Sie finden im Jahr 2023 von Donnerstag, 29. Juni, bis Samstag, 1. Juli, statt.

Plus Drei Augsburger Veranstalter planen Termine im Sommer, ohne sich abzusprechen. Zwei buhlen um den selben Termin, einer weicht aus - und konkurriert nun mit dem dritten.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Der 1. Juli 2023 ist ein Samstag, folglich sind der 29. Juni ein Donnerstag und der 30. ein Freitag. Probleme macht in Augsburg nun die Frage, wie diese drei Tage einzuordnen sind: Handelt es sich dabei um das letzte Juni-Wochenende oder wäre das nicht eher das Wochenende davor? Die Macher einiger Großveranstaltungen in Augsburg stecken wegen dieser Frage in Terminkonflikten, betroffen sind die Augsburger Sommernächte in der Innenstadt und das Festival "Sommer am Kiez" in Oberhausen. Auch die Organisatoren der "Langen Kunstnacht" mischen mit. Weil die verschiedenen Akteure das "letzte Juni-Wochenende" für sich jeweils unterschiedlich interpretiert haben.

