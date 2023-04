Augsburg

Geht Bob's mit seinem Gastro-Konzept bald auf ein Kreuzfahrtschiff?

Plus Bob's-Chef Stefan Meitinger bestätigt Interesse aus der Kreuzfahrtbranche. An anderen Orten expandiert das Unternehmen. Auch in Augsburg könnte sich wieder etwas tun.

Stefan Meitinger ist nicht nur in Augsburg eine bekannte Größe. Der Mann, den alle "Bob" nennen, betreibt Lokale, veranstaltet Konzerte und war im Vorjahr Festwirt auf der Lechhauser Kirchweih. Das Unternehmen Bob's ist seit Langem ein großer Arbeitgeber. Es werden knapp 250 fest angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, hinzu kommt ein Team von 300 Aushilfen. Die Expansion wird fortgesetzt. Nach Informationen unserer Redaktion steht Bob's vor der Übernahme weiterer Gastronomien in Augsburg. Gegenwärtig sind es 17 Standorte in Bayern und Baden-Württemberg. Neun Lokale liegen im Stadtgebiet Augsburg. Darüber hinaus wird ein Franchise-Konzept an zwei Standorten in Deutschland gestartet. Und womöglich geht es sogar aufs Meer für Bob's.

Messeauftritt in Hamburg bringt neues Konzept auf den Weg

Die Floßlände am Lech in Lechhausen hat als Ausflugsziel im Vorjahr sehr gut eingeschlagen. Spekuliert wird insofern, ob Bob's Interesse an anderen Ausflugslokalen im Stadtgebiet haben könnte. Dazu sagt Meitinger: "Grundsätzlich sind wir immer auf der Suche nach tollen Objekten in Augsburg, die es zu beleben gilt." Aktuell gebe es aber noch keine konkreten Informationen zu fixen Gastronomien. An der Floßlände, die im Herbst 2021 eröffnet wurde, werden einige zusätzliche Plätze im Außenbereich geschaffen. Die Wiese vor dem Lokal wird weiterhin nicht bespielt. Gäste können Liegestühlen nutzen und Getränke am Ausschank abholen.

