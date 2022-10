Geister, Hexen und Lokomotiven: Was am Wochenende geboten ist

Die Magische Nacht im Maximilianmuseum soll auf Halloween einstimmen. Der Bahnpark bietet nochmals einen Familientag vor der Winterpause.

Magische Nacht: Eigentlich wird Halloween in der Nacht vor Allerheiligen gefeiert. Die Stadt Augsburg hat die Nacht der Geister vorverlegt und veranstaltet bereits am Samstag, 29. Oktober, von 18 bis 23 Uhr im Maximilianmuseum am Fuggerplatz 1 eine Magische Nacht. Eine besondere Illumination sorgt für eine geisterhafte Atmosphäre, es werden Sonderführungen für Kinder (Geheimnisvolles aus der Gruft) sowie Erwachsene angeboten, gespenstische Musik von Jakob Rattinger an der Viola da Gamba und Cora Krötz (Obertongesang) erklingt. Für alle zum Anlass passend Verkleideten ist der Eintritt frei. Der Eintritt für Unverkleidete beträgt regulär drei Euro, für Inhaberinnen und Inhaber der SWA-Citycard zwei Euro.

Secondhandmode im Kongress am Park

Mode: Im Kongress am Park findet am Samstag, 29. Oktober, zum ersten Mal der beTrendy Fashionflohmarkt statt. Zwischen 10 und 15 Uhr bieten rund 140 Anbieterinnen und Anbieter alles rund um Secondhand-Damenmode, darunter auch Schuhe und Accessoires, an. Der Flohmarkt soll der Auftakt für eine regelmäßig stattfindende Serie sein. Der Eintritt kostet zwei Euro.

Bahnpark: Bevor der Augsburger Bahnpark in die Winterpause geht, haben seine historischen Lokomotiven nochmals einen großen Auftritt: Beim Familientag am Sonntag, 30. Oktober, können Besucherinnen und Besucher zwischen 10 und 16 Uhr in der Firnhaberstraße 22c unter anderem die denkmalgeschützte Lokomotive 41 018 aus dem Jahr 1939 bewundern, die unter Dampf vorgeführt wird. Eine alte Diesellok der Bauart V 100 aus den 1960er-Jahren wird auf der Drehscheibe gezeigt. Zischend und fauchend setzt sich eine stationäre Dampfmaschine aus dem Jahr 1911 in Bewegung. Kinder fahren bei trockener Witterung mit der Minibahn durch das Museumsgelände. Des Weiteren gibt es eine Ausstellung im Rundhaus mit Lokomotiven aus ganz Europa, eine Dampflokwerkstatt und die größte Modellbahnanlage der Region. (bau)