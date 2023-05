Augsburg

Geisterfahrer auf der Autobahn

En 38-Jähriger fährt an der Anschlussstelle Friedberg in falsche Richtung auf die A8 auf. In Augsburg-Ost stoppt ihn die Polizei.

Ein 38-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen gegen 3.40 Uhr auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Friedberg und Augsburg-Ost als Geisterfahrer unterwegs gewesen. Der Mann fuhr mit seinem Ford laut Polizei auf die Autobahn in Richtung München auf, fuhr dann aber in Richtung Stuttgart. Die Polizei, die ihn in Augsburg-Ost stoppte, stellte Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Alkoholtest ergab 1,7 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Mann wird sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen. (skro)

