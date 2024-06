"Gekreischt vor Panik": Unbekannte werfen Hundewelpen über Zaun

Rücksichtslos setzen Unbekannte einen Hundewelpen bei Gut Morhard aus. Das verängstigte Tier landet im Tierheim Augsburg. Die Suche nach dem Besitzer läuft.

Es ist spät an diesem verregneten Sonntagabend, etwa 23 Uhr, als an Gut Morhard in Königsbrunn Geräusche eines Autos zu hören sind, gefolgt von Tierschreien. Eine Mitarbeiterin des Gnadenhofs, der im Landkreis Augsburg Zuflucht für rund 100 Tiere bietet, hört sie und sieht nach. Sie findet einen Hundewelpen, etwa zwölf Wochen alt, komplett verängstigt. Beinahe, so schildert es das Tierheim Augsburg, zu dem Gut Morhard gehört, wäre das Jungtier überfahren worden, da es aufgrund seiner Größe problemlos über den Zaun gekommen sei. Es habe "gekreischt vor Panik".

Unbekannte werfen Hundewelpen bei Gut Morhard über Zaun

Sabina Gaßner ist auch am Tag danach noch fassungslos. "Wir werden Anzeige erstatten, sobald die Person festgestellt ist, die dafür verantwortlich ist", sagt die Geschäftsführerin des Augsburger Tierschutzvereins, der neben Gut Morhard zwei weitere Standorte in Augsburg und Friedberg betreibt und dort in Not geratene Tiere betreut. Seit Sonntagnacht zählt der zwölfwöchige Hundewelpe dazu. Noch am späten Abend brachte die Feuerwehr das männliche Tier, ein Dobermann-Mischling, ins Augsburger Tierheim. Trotz des ersten Schocks, sagt Gaßner, sei es grundsätzlich unversehrt und auch gepflegt, es habe weder Geschirr noch Halsband getragen. Es werde nun vorerst in Obhut des Tierheims bleiben. Wenn der oder die Besitzer ausfindig gemacht worden seien, müsse man das weitere Vorgehen abwarten.

Anhaltspunkte bei der Suche nach den Besitzern gibt es bereits. Nach Auskunft von Gaßner meldete sich noch am Sonntagnachmittag eine Person beim Augsburger Tierheim, um dort einen Hund abzugeben – eben jenen Welpen. Die Verantwortlichen mussten sie wegen fehlender Kapazitäten vorerst abweisen, baten aber darum, am darauffolgenden Tag noch mal zu kommen. Man werde dann schon eine Lösung finden. "Offenbar hat es diese Person aber bevorzugt, den Welpen auf Gut Morhard auszusetzen", sagt Gaßner. Unter anderem in sozialen Netzwerken bittet das Tierheim nun um Hinweise zu Hund und bisherigen Besitzern, "um Weiteres zu klären". Die Chancen, fündig zu werden, seien "sehr gut", sagt Gaßner. Es gehe derzeit nicht darum, einen neuen Besitzer für den Welpen zu suchen.

Tierheim Augsburg suchen nach Besitzer von ausgesetzem Hund

Fälle wie diese sind nach Auskunft von Gaßner längst keine Ausnahme mehr. "Das kommt leider immer häufiger vor", sagt sie. Vor einigen Jahren, insbesondere vor Beginn der Corona-Pandemie, seien jährlich vielleicht zwei oder drei Tiere an den Standorten des Tierschutzvereins ausgesetzt worden. Inzwischen sei dies mindestens monatlich der Fall. "Wir merken zunehmend, dass die Menschen mit ihren Tieren nicht mehr klarkommen", sagt sie.