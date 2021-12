Augsburg

vor 43 Min.

Gelbe Tonne: Augsburger Müll wird am Münchner Flughafen sortiert

Rund 2500 Tonnen Müll aus den sonnengelben Tonnen holen die Lastwagen der Firma im Jahr von einer Sammelstelle in Augsburg ab.

Plus Die Wertstoffe aus der Gelben Tonne werden am Münchner Flughafen mit ausgeklügelter Technik voneinander getrennt. Warum die Augsburger bei der Mülltrennung einen schlechten Job machen.

Von Fridtjof Atterdal

Im Grunde ist Müllsortierung pure Physik. Um die Wertstoffe aus der Gelben Tonne zu trennen, werden sie im Kreis gewirbelt, mit Luft angepustet, eingesaugt, über Magneten gezogen und über Siebe geschleift. Viel Technik sorgt beim Müllsortierer GEO am Münchner Flughafen dafür, dass die Reste aus den Augsburger Wertstofftonnen wieder einer vernünftigen Verwertung zugeführt werden können. Allerdings hat die Technik ihre Grenzen – werden die Wertstoffe in den Haushalten schlampig behandelt, landen sie in der Müllverbrennung.

