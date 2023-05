Augsburg

vor 31 Min.

Geld für Klimaschutz ist da – doch die Stadt Augsburg hat Mühe, es auszugeben

Plus 1,3 Millionen Euro wollte Augsburg 2022 in Klimaprojekte investieren. Ausgegeben wurden nur etwa 100.000 Euro. Wie schnell kann die Stadt ihre Ziele umsetzen?

Von Stefan Krog

Das Geld für mehr Klimaschutz ist zwar da - doch die Stadt Augsburg hat es bisher nicht geschafft, das Geld auch schnell auszugeben. Ausgaben von rund 1,3 Millionen Euro hatte die Stadt für das Jahr 2022 eingeplant. Doch tatsächlich gelang es nur, davon rund 100.000 Euro in den Klimaschutz zu investieren. Es zeigt sich: Die Umsetzung des Klimaschutzprogramms der Stadt, das erhebliche CO 2 -Einsparungen in den kommenden Jahren bringen soll, gestaltet sich schwieriger als gedacht. "Das ist eine überschaubare, wenn nicht sogar miserable Leistung", räumt Stadtdirektor Thomas Schmidt-Tancredi ein. Er verantwortet die Arbeit der Klimaleitstelle bei der Stadt. Inzwischen, sagt Schmidt-Tancredi, habe man aber reagiert.

Die Zeit, das freigegebene Geld in Klimaschutzprojekte zu investieren, sei im Jahr 2022 knapp gewesen, weil die Mittel erst zur Jahresmitte zu Verfügung gestanden seien. "Wir hatten die Hoffnung, dass alles schneller geht", sagt Schmidt-Tancredi. "Zudem ist bei Maßnahmen an Gebäuden und beim Thema Photovoltaik auch mehr zeitlicher Vorlauf für die Planung nötig." Inzwischen wurde das Geld so umgeschichtet, dass es zügig verbraucht wird. Wie berichtet, hatte die Stadt im vergangenen Jahr einen Klima-Sondertopf in Höhe von sechs Millionen Euro aufgemacht, um damit zwischen 2022 und 2024 Teile des Klimaschutzprogramms umzusetzen. Die Umsetzung der zahlreichen Konzepte, die in den vergangenen Jahren erarbeitet wurden, wird auch etwas sein, an dem sich die Stadtregierung politisch messen lassen muss. Man müsse jetzt "ins Tun" kommen, hieß es zuletzt von der Stadtspitze.

