In Augsburg werden immer mehr Menschen Ziel einer perfiden Masche. Sie sollen Geld zahlen, damit vermeintliche Angehörige in der Uniklinik behandelt werden können.

Das Uniklinikum Augsburg (UKA) warnt vor einer so perfiden wie kriminellen Masche, die offenbar immer beliebter wird. Wie es in einer Mitteilung heißt, gehen derzeit bei zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern Anrufe ein, in denen behauptet wird, ein in der Uniklinik behandelter Angehöriger brauche dringend spezielle Medikamente. Für diese müsse Geld auf ein bestimmtes Konto überwiesen werden, teilweise in fünfstelliger Höhe. Dabei handelt es sich nach Angaben der Uniklinik um "Fake-Anrufe".

Geld für Medikamente: Augsburger Uniklinik warnt vor Fake-Anrufen

In der Mitteilung heißt es weiter: "Das Universitätsklinikum würde niemals Geld auf diese Art und Weise einfordern. Legen Sie, sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, am besten einfach auf und, wenn es Ihnen möglich ist, informieren Sie die Polizei." Keinesfalls solle man der Aufforderung, Geld auf ein bestimmtes Konto zu überweisen, nachkommen. Die zuständigen Stellen seien bereits informiert. (kmax)