Geldbeutel aus dem Fahrradkorb gestohlen

Drei oder vier unbekannte Täter haben am Dienstag einen Geldbeutel in der Argonstraße gestohlen. Gegen 10 Uhr stellte eine 27-Jährige ihr Fahrrad vor Glascontainern ab. In einem unbeobachteten Moment entwendeten laut Polizei die unbekannten Männer ihren Geldbeutel aus dem Fahrradkorb. Sie Männer waren etwa 60 Jahre alt und trugen Caps. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110. (ziss)

Geldbeutel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrradkorb Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Glascontainer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis