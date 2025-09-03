Icon Menü
Augsburg: Geldbeutel aus dem Fahrradkorb gestohlen

Augsburg

Geldbeutel aus dem Fahrradkorb gestohlen

An einem Glascontainer wird einer 27-jährigen Frau der Geldbeutel aus dem Fahrradkorb gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
    Drei bis vier Männer sollen einer 27-Jährigen den Geldbeutel gestohlen haben.
    Drei bis vier Männer sollen einer 27-Jährigen den Geldbeutel gestohlen haben. Foto: David Inderlied/dpa

    Drei oder vier unbekannte Täter haben am Dienstag einen Geldbeutel in der Argonstraße gestohlen. Gegen 10 Uhr stellte eine 27-Jährige ihr Fahrrad vor Glascontainern ab. In einem unbeobachteten Moment entwendeten laut Polizei die unbekannten Männer ihren Geldbeutel aus dem Fahrradkorb. Sie Männer waren etwa 60 Jahre alt und trugen Caps. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110. (ziss)

