Gemeinschaft statt Anonymität: Hier wohnen Studenten und Rentner unter einem Dach

Mit dem Auto geht es aus Göggingen heraus, vorbei an Feldern zu beiden Seiten und einem Golfplatz. Mohnblumen und Kirschbäume runden das Bild von einem der ländlicheren Augsburger Stadtteile ab. Am Inninger Dorfplatz fährt ein Traktor vorbei, die Scheunentore eines Bauernhofes stehen offen. Gleich in der Nähe steht ein modernes, weiß gehaltenes Gebäude mit roten Akzenten - das AWO Haus der Generationen. In 22 Wohneinheiten leben dort ältere und jüngere Menschen gemeinsam. Zu den Bewohnern gehören Studenten, Azubis und Rentner. Sie haben eines gemeinsam: Sie ziehen eine lebendige Hausgemeinschaft der Anonymität eines Wohnblocks vor. Ein Besuch.

Rentnerin Roswitha Wenisch hat früher in Pfersee gelebt, im sechsten Stock eines Hochhauses, erzählt sie. Inningen kannte sie schon lange, weil sie dort einen großen Garten hat. „Den möchten wir jetzt aber verkaufen, das ist zu viel Arbeit“, sagt sie. Sie brauche den Garten auch nicht mehr, denn die ehemalige Verkäuferin kann jetzt den Garten und die Terrasse des AWO-Hauses der Generationen mitnutzen: „Wir schauen nachmittags vom Balkon runter, wer schon draußen sitzt, und spielen dann Rommé oder Mensch ärgere dich nicht.“ Die Zeit in Gesellschaft genießt sie ebenso, wie eine eigene Küche in der Wohnung zu haben. Im Haus gibt es regelmäßige Feiern und Zusammenkünfte, die das Gemeinschaftsgefühl stärken, zum Beispiel den Kaffeenachmittag oder ein Sommerfest.

Ein Gemeinschaftsgarten zum Grillen im AWO Haus der Generationen

Darauf freut sich Roswithas Wenischs Lebensgefährte Dietmar Martin schon jetzt, er möchte Thüringer Bratwürste organisieren, damit alle Spaß an der Grillfeier im Garten des Hauses haben. Die Möglichkeit zusammenzukommen und ungezwungen Zeit miteinander verbringen, gab den Ausschlag, warum sich das Paar für das AWO-Haus der Generationen entschied: „Wir haben uns mehrere Anbieter angeschaut, aber bei einem hätten wir das Essen mitbuchen müssen, bei dem anderen kamen wir uns vor wie in einem Altenheim“, erklärt er. Durch das eigene Auto in der Tiefgarage sei er weiterhin unabhängig. Als Minijobber fährt er Rollstuhlfahrer aus, holt sie frühmorgens von zu Hause ab und fährt sie abends wieder in alle Himmelsrichtungen nach Hause. Außerdem hilft er den Bewohnern beim Tausch von Lampen und anderen handwerklichen Arbeiten. Während Dietmar Martin erzählt, genießen zwei weitere Hausbewohner die Sonne im Garten, ein Hund tollt aufgeregt um die Beine einer älteren Dame.

Icon Vergrößern Das AWO-Haus der Generationen in Inningen ist ein Vorzeigeprojekt für Augsburg. Bezahlbares Wohnen über die Altersstufen hinweg - inklusive eines Betreuungsvertrags für die älteren Bewohner. Foto: Dominik Schubert, AWO Icon Schließen Schließen Das AWO-Haus der Generationen in Inningen ist ein Vorzeigeprojekt für Augsburg. Bezahlbares Wohnen über die Altersstufen hinweg - inklusive eines Betreuungsvertrags für die älteren Bewohner. Foto: Dominik Schubert, AWO

Im Erdgeschoss und im ersten Stock des 2020 eröffneten Gebäudes wohnen die Senioren, im aufgestockten Dachgeschoss die jungen Bewohner; dieser Teil des Hauses ist der einzige, der nicht mit dem Aufzug erreichbar ist. Ansonsten sind die Wohnungen barrierefrei und für mobile Senioren und engagierte junge Menschen geeignet. Auch weil die Einzelzimmer mit einer Miete von unter 400 Euro bezahlbar sind. Neben Einzel- und Zweierzimmern gibt es auch eine Vierer-WG im Haus. Sozialbetreuer Philipp von Mirbach betont: „Neben dem Mietvertrag schließen die älteren Mieter mit uns auch einen Betreuungsvertrag ab.“ Der beinhaltet unter anderem die Organisation gemeinsamer Aktivitäten zur Förderung der Hausgemeinschaft, die Beratung über Leistungen für Senioren bezüglich der Kranken- und Pflegekassen sowie die Unterstützung bei der Organisation von Rehamaßnahmen oder Krankenhausaufenthalten. Ferner beinhaltet das Angebot einen Hausnotruf. Auch für junge Menschen wartet das AWO-Haus der Generationen mit einer Besonderheit auf: „Junge Mieter, die sich intensiv um ältere Mitbewohnerinnen oder Mitbewohner kümmern, erhalten von uns eine Aufwandspauschale. Dieses Engagement ist aber keine Pflicht, sondern beruht auf Freiwilligkeit“, erklärt Marion Leichtle-Werner, stellvertretende Vorstandsvorsitzende und verantwortlich für Finanzen, Bau, Gleichstellung und Vielfalt bei der AWO Schwaben.

Für junge Leute gilt: Wer hilft, bekommt eine kleine Mietvergünstigung

Franziska Zinsmeister gehört zu den Hausbewohnern aus dem zweiten Stock. Sie absolviert ein duales Studium in Betriebswirtschaft, das heißt sie arbeitet und studiert. Zunächst lebte sie in München, bei eineinhalb Stunden Fahrtzeit einfach blieb abends oft wenig Zeit. „Jetzt besuche ich abends öfter einen Hausbewohner, unterhalte mich mit ihm und helfe ihm im Haushalt, wenn es gerade passt.“ Damit leistet sie einen Beitrag zur Hausgemeinschaft, denn nicht alle Bewohner suchen von sich aus Kontakt zu anderen. Franziska Zinsmeister ist zu einer fast unentbehrlichen Kontaktperson für „ihren“ Senior geworden, wie Philipp von Mirbach unterstreicht.

Die AWO Schwaben würde gerne ein zweites Haus der Generationen im Herrenbachviertel realisieren, sagt Marion Leichtle-Werner. „Deshalb wünschen wir uns mehr Förderung für innovative Wohnkonzepte“, unterstreicht sie während ein kleiner Hund quer durch den Gemeinschaftsraum marschiert: „Na Romeo, sammelst du schon wieder Verehrer?“, fragt ihn Roswitha Wenisch neckend.