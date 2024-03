Genderverbot: Kontroverse Diskussion in Augsburg ist nachvollziehbar

Plus Das Genderverbot an Schulen und Behörden ist ein populistisches Stück Symbolpolitik. Doch gerade an Schulen muss der Staat regeln, was gelehrt wird – und wie.

Die symbolische Wirkung des Genderverbots ist deutlich größer als seine faktische: Staatliche Behörden waren bislang nicht dafür bekannt, die Bürger und Bürgerinnen als "Bürger:innen" oder "Bürger*innen" anzusprechen. Ministerpräsident Markus Söder hat ein populistisches Stück Symbolpolitik abgeliefert, aber er hat auch instinktsicher erkannt, dass er damit ein Bedürfnis in der Mehrheit der Bevölkerung anspricht, der manche Veränderungen zu schnell oder in die falsche Richtung gehen. Das Gender-Sternchen ist dabei zum Teil nur ein Symbol, zum Teil stört es manche im Sprachgebrauch.

Das Genderverbot an Schulen und Behörden hat kontroverse Diskussionen ausgelöst – auch in Augsburg. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

Verbot? An Augsburger Schulen dürfte auch künftig gegendert werden

Am wirkungsmächtigsten ist das Genderverbot sicher im Bereich der Schulen, und auch in Augsburg gibt es kontroverse Meinungen dazu. Denn was an den Schulen gelehrt wird, das strukturiert die Denkweisen der künftigen Generation. Festzuhalten bleibt aber: Schüler und Schülerinnen können auch künftig gendern, das verbietet ihnen keiner. Wenn es dieser Generation ein Bedürfnis ist, sich gendersensibel auszudrücken, dann können daran staatliche Verordnungen nichts ändern.

