Gepflastert, geteert und heiß: Diese Plätze sind Augsburgs Hitze-Hotspots

Es gab diesen Sommer bereits einige Hitzetage mit Temperaturen über 30 Grad. Viele Augsburger Straßen und Plätze heizen sich dann besonders auf, weil Häuserwände und Asphalt die Hitze abstrahlen und kühlendes Grün fehlt. Für einige dieser Plätze hat die Stadt Pläne, um die Aufenthaltsqualität zu steigern. Doch warum ist Augsburg vielerorts eine „steinerne Stadt“ und wo könnte die Situation verbessert werden? Ein Überblick.

