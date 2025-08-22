Es gab diesen Sommer bereits einige Hitzetage mit Temperaturen über 30 Grad. Viele Augsburger Straßen und Plätze heizen sich dann besonders auf, weil Häuserwände und Asphalt die Hitze abstrahlen und kühlendes Grün fehlt. Für einige dieser Plätze hat die Stadt Pläne, um die Aufenthaltsqualität zu steigern. Doch warum ist Augsburg vielerorts eine „steinerne Stadt“ und wo könnte die Situation verbessert werden? Ein Überblick.
Augsburg
>> Der Platz vor dem Apartment-Haus gegenüber der City-Galerie ist mäßig attraktiv. Den Bau eines Fontänenfelds, wie vom Bauträger angeboten, lehnte die Stadt vor einigen Jahren aus rechtlichen Gründen ab, weil sie Komplikationen fürchtete. << - Nur verstaatlichte Fontänenfelder sind gut? (… ist der Umbau des Theodor-Heuss-Platzes im Zuge der Innenstadterneuerung vor etwa 15 Jahren gelungen. Dort sorgt ein Fontänenfeld im Sommer für Abkühlung… )
