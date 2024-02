Neue Realschule: Bürgeraktion will Druck für schnelle Umsetzung machen

Mit dem Aufbau von Realschulklassen in Lechhausen sollte schnell begonnen werden, sagen Diskussionsteilnehmer. Ihre Vorschläge wollen sie jetzt der Stadt präsentieren.

Die Bürgeraktion Lechhausen, die in den vergangenen Wochen insgesamt 1221 Unterschriften für eine schnelle Realisierung der geplanten Realschule in Lechhausen samt Turnhalle gesammelt hatte, traf sich nun in der Projektschmiede in Lechhausen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Bei einem Treffen Ende Februar wollen Vertreter der Bürgeraktion Bildungsreferentin Martina Wild (Grüne) und Baureferent Steffen Kercher Vorschläge unterbreiten, die zu einer schnellen Umsetzung der Pläne führen sollen.

Zahlreiche Mitstreiter, Unterstützer und Bürger waren an dem Abend in die Projektschmiede gekommen, um zu unterstreichen, wie wichtig die neue Realschule samt Turnhalle für den Augsburger Osten ist. Auf dem Podium nahmen mehrere Politiker Platz. Die bildungspolitische Sprecherin der Grünen-Stadtratsfraktion, Marie Rechthaler, betonte mehrmals, dass sie die Stadt auf einem "sehr guten Weg" sehe. Rechthaler meldete sich spontan zu Wort, nachdem Bildungsreferentin Wild terminlich verhindert war.

Die Stadt Augsburg prüft eine Zwischenlösung für die Realschule

Regina Stuber-Schneider (Stadträtin Bürgerliche Mitte/FW) sagte, dass die Zeit dränge und schon bald parallel zu den Planungen für den Neubau mit einem "Aufbau von Klassen" in Lechhausen begonnen werden soll. Peter Biet von der ÖDP unterstrich die "Dringlichkeit" und Ralf Neugschwender (FDP) erklärte, wie eine "Übergangslösung" aussehen könne: Dass an einem Standort, der von der Stadt angemietet, gekauft oder mit Containern bestückt werden könnte, im ersten Jahr mit der Einführung von fünften Klassen begonnen werden könnte. Dieser Jahrgang werde dann von einer "Stammschule" betreut. "Das könnte die Realschule Affing sein", meinte er. Bildungsreferentin Wild hatte bereits im Dezember gegenüber unserer Redaktion erklärt, dass eine Zwischenlösung geprüft werde. „Da die Realschule notwendig ist, prüfen wir, die Realschule zeitnah im kleineren Umfang zu starten“, sagt sie. Es werde untersucht, ob es leer stehende Gebäude gibt, die dafür infrage kommen könnten.

Einen konkreten Vorschlag hatte dazu die CSU Ende Dezember gemacht. „Ganz konkret muss nun mit dem neuen Bayernkolleg in Lechhausen in Kontakt getreten werden, um die Realschule Lechhausen - vorerst einzügig als kleine erste Lösung - in diesen Räumen gründen zu können“, forderten damals die CSU-Räte Peter Uhl und Horst Hinterbrandner.

Pläne für Realschule in Lechhausen: "Turnhalle nicht vergessen"

Neben dem vorzeitigen Aufbau von Klassen brannte den Diskussionsteilnehmern ein weiteres Thema auf den Nägeln. "Die Turnhalle darf nicht vergessen werden", betonte Matteo Rück (Volt). Die Situation sei im Augsburger Osten besonders angespannt. Es gebe so wenig Hallenkapazitäten, sodass es für Kinder oft lange Wartelisten gebe. Es müsse geprüft werden, ob die Turnhalle von der Bauplanung der Schule entkoppelt und so schneller vorangetrieben werden könne, hieß es. Die Diskussion wurde von Florian Köhler von "Nuke the Fridge/KÜHL e.V." moderiert.

