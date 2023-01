Geplanter neuer Faschingsumzug: Augsburg hat mehr Narren als gedacht

Am Rosenmontag findet in Augsburgs Innenstadt erstmals seit Langem wieder ein Faschingsumzug statt. Zahlreiche Vereine und Gruppen wollen dabei sein.

Augsburg ist in diesem Jahr um eine Veranstaltung reicher: Erstmals findet seit Jahrzehnten am Rosenmontag wieder ein Faschingsumzug in der Innenstadt statt. Der Gaudiwurm ist für Kinder und Jugendliche gedacht - Teilnehmerinnen und Teilnehmer bis einschließlich 17 Jahre sowie deren Begleitpersonen können sich noch bis Freitag, 27. Januar, anmelden. Augsburgs Sozialreferent Martin Schenkelberg ( CSU), der Mitinitiator des Umzugs ist, hat die Anmeldezahlen im Blick - und ist zufrieden. "Aus meiner Sicht ist die Anzahl der bisherigen Anmeldungen sehr erfreulich", sagt er.

Auf einigen offiziellen Anlässen, bei denen Faschingsvereine empfangen wurden, hat Schenkelberg die Stadt Augsburg bereits vertreten. Jedes Mal trug er stolz die Narrenkappe seines heimischen Karnevalsvereins. Schenkelberg stammt aus Hennef - aus dem Rheinischen, wie er sagt, dort wo die fünfte Jahreszeit stimmungsvoll gefeiert wird. Seit dem Jahr 2000 ist er selbst Mitglied eines Karnevalsvereins, von den Veranstaltungen in seiner alten Heimat bekommt er in diesem Jahr allerdings nicht viel mit. Dafür taucht er in den Augsburger Fasching ein. "Hier ist viel mehr los, als alle behaupten", hat er festgestellt. Mit Stadträtin Melanie Hippke (Grüne) und der Unterstützung des Stadtjugendrings sorgt er nun für eine weitere Attraktion im Augsburger Faschingskalender.

97 Bilder Narren aus Augsburg und der Region "stürmen" das Rathaus Foto: Klaus Rainer Krieger

Nach der Corona-Pandemie müsste den jüngeren Stadtbewohnern etwas geboten werden, meint Schenkelberg. Er freut sich, dass es bereits zahlreiche Zusagen gibt. Die genaue Zahl will er erst kommende Woche preisgeben. Aber über die Kinder und Jugendlichen, die durch die Innenstadt ziehen wollen, kann er schon etwas verraten. "Unter anderem hat sich eine Familie angemeldet, die als Gruppe teilnimmt. Unter den Teilnehmern befinden sich aber beispielsweise auch eine Kita, ein migrantischer Verein, eine Sambagruppe und Vertreter der verschiedenen Faschingsvereine."

Der Faschingsumzug wird durch die Vereine der Vereinigung "Under Oiner Kapp" (UOK) und von der Hollaria unterstützt. Treffpunkt der jungen Mäschkerle ist am Rosenmontag, 20. Februar, auf dem Rathausplatz. Dort veranstalten die UOK-Vereine von Faschingssamstag bis Faschingsdienstag das Faschingstreiben. Dort werden die Fußgruppen begrüßt und eingestimmt.

Anmeldeformular für den Umzug auf der Homepage der Stadt Augsburg

Der Umzug mit möglichst fantasievoll verkleideten Mitstreitern wird sich um 11.33 Uhr in Bewegung setzen und schlängelt sich dann über den Martin-Luther-Platz, durch die Annastraße und Steingasse zurück zum Rathausplatz. Als Vorgabe gilt: Am Faschingsumzug können Gruppen von Kindern und Jugendlichen bis 17 Jahre teilnehmen. Pro zehn Teilnehmende wird eine erwachsene Begleitperson benötigt. Ein Teilnehmerformular, das unter augsburg.de/gaudiwurm abgerufen werden kann, muss ausgefüllt bis spätestens Freitag an die Adresse gaudiwurm@augsburg.de gesendet werden. Informationen gibt es bei Stadträtin Melanie Hippke (Telefon 0176/20184888). Die Stadt rechnet mit rund 800 Anmeldungen. Dieser Umzug sei ein Versuchsballon, so Schenkelberg. Wird er gut angekommen, könnte es der Beginn einer neuen Tradition werden.

Lesen Sie dazu auch

Damit Sie den Überblick über die zahlreichen Umzüge in der Region behalten, haben wir eine Karte für Sie erstellt. Hier finden Sie alle Termine, Orte und Zeiten – und hoffentlich auch Ihren Lieblings-Faschingsumzug.