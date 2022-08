Gerät der Mietmarkt nun stärker unter Druck?

Plus Steigende Kreditzinsen könnten den Kauf einer Immobilie erschweren. Infolgedessen würde die Konkurrenz um Mietwohnungen steigen.

Es ist absehbar, dass es bei den Fertigstellungszahlen von Neubauwohnungen eine Delle geben wird. Wie groß sie wird, hängt davon ab, wie lange die Unsicherheit im Immobilienmarkt nun andauern wird. Das ist momentan nicht abzusehen: Vielleicht haben sich die Dinge in einigen Monaten etwas geklärt, aber aktuell ist der Markt einem Gewitter von verschiedenen Einflussfaktoren ausgesetzt, die sich teils überlagern und gegenläufig sind: steigende Zinsen, zwischenzeitlich stark verteuerte Materialpreise, hohe Baupreise, Lieferverzögerungen. Und gleichzeitig eine Inflation, in der Immobilien als sichere Anlagemöglichkeit gelten.