Augsburg

vor 20 Min.

Gericht verurteilt Bärenkeller-Bankräuber zu langer Haftstrafe

Plus Ein Mann musste sich vor dem Landgericht Augsburg verantworten, weil er zum zweiten Mal eine Sparkassen-Filiale im Bärenkeller ausgeraubt hatte. Nun ist das Urteil gefallen.

Von Jan Kandzora Artikel anhören Shape

Nachdem er im Mai 2022 eine Sparkassen-Filiale im Bärenkeller überfallen hatte, ist nun ein 23 Jahre alter Mann aus Augsburg vom Landgericht verurteilt worden. Die 3. Strafkammer sah es als erwiesen an, dass der Mann an jenem Morgen die Bank betreten, Angestellte mit einem Messer bedroht und Geld verlangt hatte. Da das Zeitschloss des Tresors in der Filiale erst nach mehreren Minuten öffnet, raubte der Angeklagte lediglich Münzen und Münzrollen im Wert von 821,30 Euro. Überraschend kam das Urteil nicht, da der Angeklagte die Tat am ersten Verhandlungstag über seinen Anwalt Helmut Linck eingeräumt hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen