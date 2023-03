Augsburg/Gersthofen

Anschlagsserie auf der B2: Mann warf Steine aus fahrendem Lastwagen

Plus Eine Serie von Steinwürfen auf Autos verunsicherte Fahrer auf der B2 und B17 im Raum Augsburg. Ein Verdächtiger sitzt in U-Haft und schweigt. Noch sind viele Fragen offen.

Von Jan Kandzora

Adrian P. (Name geändert) muss die vergangenen Jahre ein unauffälliges Leben geführt haben. Er arbeitete zuletzt als Lastwagenfahrer für eine Gersthofer Firma, die im Baugewerbe tätig ist. Er lebte auch in der Stadt, in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses, zusammen mit seiner Familie. Fotos in den sozialen Netzwerken zeigen den Mann als Familienvater, im Urlaub, nichts Außergewöhnliches. Am 10. Februar allerdings war es mit seiner ruhigen Existenz vorbei. An diesem Tag nahmen Beamte der Kriminalpolizei den 49-Jährigen fest. Die Ermittler hegen einen gravierenden Verdacht: Sie werfen Adrian P. vor, Steine auf Autos auf der B2 und der B17 im Raum Augsburg geworfen zu haben. Aktionen, die im schlimmsten Fall tödlich hätten enden können. Anders als anfangs vermutet soll der Verdächtige zumindest einige Steine aus seinem fahrenden Lastwagen geworfen haben - und nicht von Brücken.

