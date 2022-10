Panoramablick: Schafe auf dem Müllberg in Augsburg stehen vor den Bergen

Für viele Ausflügler sind die Tiere derzeit ein besonderer Hingucker. Stadtwaldschäfer Christian Hartl ist mit seinen Schafen vor Ort.

Der Müllberg ist ein beliebtes Ausflugsziel. 512 Meter geht es hoch. Der Panoramablick über Augsburg ist immer ein Erlebnis. Bei Föhn wie zuletzt am Sonntag sind die Berge wunderbar zu erkennen. Derzeit richtet sich der Blick von vielen Ausflüglern auf ein weiteres Ereignis. Mehr als 200 Schafe weiden am Müllberg in Augsburg.

Dies ist nicht ungewöhnlich. Mehrmals im Jahr sind Schafe als Landschaftspfleger im Einsatz. Die Herde übernachtet dann auch in Pferchen innerhalb der Deponie-Umzäunung. Ausflügler, die den Aufstieg zum Gipfelkreuz zurücklegen, kommen den Tieren dabei sehr nah. Direkt am Fußweg ist ein breiter abgesperrter Bereich, in dem sich die Tiere aufhalten.

Müllberg bietet einen Panoramablick über Augsburg

Stadtwaldschäfer Christian Hartl ist der Chef der Herde. Der Müllberg gehört seit über zehn Jahren zu seinem Weiderevier. Zusammen mit der Firnhaberauheide (Naturschutzgebiet) stellt der Müllberg einen wichtigen Weidetrittstein im Revier von Hartl dar, heißt es beim Landschaftspflegeverband. "Im Frühjahr zieht er von hier aus durch die Grünanlagen am Lech bis in den Stadtwald, wo er die mit seinen Tieren die Sommermonate verbringt. Im Herbst weidet er die Flächen ab, nachdem er aus dem Stadtwald abgezogen ist", sagt Nicolas Liebig vom Landschaftspflegeverband. Hartl wird noch mindestens eine Woche auf dem Müllberg und der angrenzenden Firnhaberauheide verbringen.

Der Müllberg ist ganzjährig geöffnet. Ab November gelten kürzere Öffnungszeiten.