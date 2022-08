Tödlicher Verkehrsunfall: Auto schleudert auf Ikea-Parkplatz

Ein Auto ist auf der Stuttgarter Straße von der Fahrbahn abgekommen und auf den Parkplatz von Ikea geschleudert. Die Beifahrerin kam bei dem Unfall ums Leben.

Am Freitagabend gegen 20.30 Uhr hat die Polizei einen tödlichen Verkehrsunfall gemeldet: Ein mit vier Personen besetztes Fahrzeug war auf der Stuttgarter Straße in Augsburg auf Höhe der Aral-Tankstelle in Richtung Gersthofen unterwegs, als der Fahrer das Auto beschleunigte und die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Fahrzeug ist der Polizei zufolge in der lang gezogenen Rechtskurve ausgebrochen und auf den Ikea-Parkplatz geschleudert. In Folge des Unfalls starb die Beifahrerin des Fahrzeugs.

Schwerer Unfall zwischen Augsburg und Gersthofen: Auto landet auf Ikea-Parkplatz

Am rechten Hinterrad des Autos war laut Polizei ein Defekt aufgetreten – welcher genau, ob der Reifen etwa platzte oder einen Randstein schrammte, sei zum jetzigen Zeitpunkt unklar. (AZ)