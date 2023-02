Wilde Verfolgungsfahrt endet mit Festnahme am Europaweiher Gersthofen

Ein angetrunkener 37-Jähriger, auf den ein Haftbefehl ausgestellt ist, flieht über die A8 vor der Polizei. Die Verfolgung im Raum Augsburg verläuft spektakulär.

Ein 37-Jähriger hat am frühen Mittwochmorgen die Polizei zu einer wilden Verfolgungsfahrt im Raum Augsburg gezwungen. Wie es in einer Mitteilung heißt, wollte die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck den Mercedes-Fahrer gegen 3 Uhr kontrollieren. Der 37-Jährige ignorierte aber Anhaltesignale und fuhr davon. Im Bereich der A8-Anschlussstelle Augsburg-West nahmen Streifen der Autobahnpolizei Augsburg die Verfolgung des 37-Jährigen auf. Er verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Augsburg-Ost und konnte sich dabei den Streifen entziehen.

Polizei Augsburg nimmt Mann nach Verfolgungsfahrt bei Gersthofen fest

Wenig später fanden Beamte dann das Fahrzeug verlassen auf dem Parkplatz des Europaweihers bei Gersthofen. Die Beamten setzten eine Drohne ein - und sahen dadurch den 37-Jährigen am Ufer des Weihers. Er ließ sich ohne Widerstand festnehmen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der 37-Jährige keinen gültigen Führerschein besaß - und zudem ein Haftbefehl gegen ihn bestand, den er allerdings gegen Zahlung einer Geldbuße abwenden konnte.

Gegen den Mann wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Autobahnpolizei Gersthofen bittet Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 37-Jährigen mit dem blauen Mercedes möglicherweise gefährdet wurden, sich telefonisch unter 0821/323-1910 zu melden. (kmax)