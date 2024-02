Gerüst steht: Kirchendach in der Firnhaberau wird repariert

Die Schäden an der Kirche St. Franziskus in der Firnhaberau waren zunächst provisorisch behoben worden. Jetzt erfolgt die Sanierung.

Der Schrecken kurz vor Heiligabend war groß: Das Kirchendach der Kirche St. Franziskus wurde durch einen starken Sturm beschädigt. Einzelne Dachplatten fielen herunter, es tröpfelte in die Kirche. Aus Sicherheitsgründen blieb die Kirche einige Wochen geschlossen. Das Dach wurde notdürftig repariert. Nun steht ein Gerüst am Bauwerk. Am Dienstag wurde es aufgestellt.

Die Sanierungsarbeiten am Dach werden in den nächsten Wochen erfolgen. Fachfirmen sind beauftragt, heißt es bei der Diözese Augsburg. Zur Erinnerung: Die herabgefallenen Dachplatten waren am 22. Dezember in der Früh entdeckt worden. Ein Schulgottesdienst, der zu diesem Zeitpunkt bereits lief, musste kurzfristig beendet werden. Feuerwehrleute baten Schüler, die Kirche zu verlassen. Ab Mitte Januar durfte die Kirche wieder betreten werden. Der Zugang erfolgte über einen Seiteneingang. (möh)

