Weinhändler kehrt zurück, Einrichtungshaus baut um: Das tut sich in den Stadtteilen

Ein Augsburger Weinhändler kehrt zurück zu seinen Wurzeln. Im Stadtteil Bärenkeller eröffnet Florian Janek eine Weinhandlung. Zuletzt war er mit seinem Unternehmen in Neusäß aktiv. Zur Seite steht ihm Ehefrau Katja Janek. Auftakt ist am Samstag, 24. Juni. Im Stadtteil Göggingen gibt es eine Wiedereröffnung eines großen Geschäfts. Seit Montag läuft der Verkauf wieder in den Räumen in der Bergiusstraße (nahe der B17). Nach einem laut Firmenangaben aufwendigen Umbau hat die Jysk-Filiale mit neuem Design losgelegt. Hier ist das Unternehmen, das bis September 2021 noch "Dänisches Bettenlager" hieß, bereits seit dem Jahr 2004 vertreten.

Katja und Florian Janek führen die Weinhandlung im Bärenkeller. Foto: Weinhandlung Janek

Das Einrichtungsunternehmen mit skandinavischen Wurzeln betreibt in Deutschland mehr als 960 Filialen. Sie erhalten nach und nach das sogenannte "Store Concept 3.0": Dieses Konzept soll die Orientierung im Geschäft erleichtern. Herzstück des neugestalteten, 750 Quadratmeter großen Ladens bildet das Matratzenstudio mit Probebetten. In den Umbau investierte das Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als 250.000 Euro. Wie es weiter heißt, gibt es zudem einen größeren Sortimentswechsel. Carmen Tomaschko leitet die Filiale in Göggingen.

Weinhandlung Weindotcom saß zuletzt in Neusäß

Der Weinhändler Weindotcom war mehrere Jahre in Neusäß ansässig. Die Konzentration gilt dem Onlinehandel. Mit dem Umzug in den Bärenkeller möchte man die Bekanntheit des Unternehmens steigern. Mit mehr Platz und einem größeren Weinangebot soll dies gelingen, sagt Inhaber Florian Janek. Veranstaltungen rund um Genuss und Wein sind bereits geplant. Den Auftakt macht eine Weinprobe mit Lagerverkauf am Samstag, 24. Juni. Geöffnet ist von 13 bis 19 Uhr. Das Augsburger Lager wird kurzerhand zum Veranstaltungsort umfunktioniert, so Janek.

Der Firmenchef sagt: "Obwohl wir in erster Linie ein Online-Weinhandel sind, haben wir selbstverständlich auch irgendwo ein Zuhause: Ich bin in Augsburg geboren und aufgewachsen." Deshalb freue er sich, jetzt in Augsburg loszulegen. Mit an Bord ist Ehefrau Katja Janek. Die Weinhandlung sitzt im Zaunkönigweg 7 nahe der Hirblinger Straße.

