Gescheiterter Einbrecher hinterlässt höheren Schaden

2000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Einbruchsversuchs in Haunstetten. Polizei sucht Zeugen.

Versuchter Einbruch in Haunstetten: In der Zeit von Samstag, 17 Uhr, auf Sonntag, 14 Uhr, wurde laut Polizei versucht, in ein gewerbliches Objekt in der Straße Auf dem Nol einzubrechen.

Eine unbekannte Person wollte sich Zutritt zum Objekt verschaffen. Der Einbrecher scheiterte an den Diebstahlssicherungen. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugen werden gesucht. (möh)