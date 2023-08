Gescheiterter Fußgängerzonen-Versuch: So soll die "neue" Maxstraße aussehen

Nachdem das Verwaltungsgericht Augsburg den Fußgängerzonen-Versuch in der Maxstraße gekippt hatte, musste die Stadt umplanen. Jetzt ist klar, wie es weitergeht.

Nach dem vorläufigen Scheitern des Fußgängerzonen-Versuchs in der Maximilianstraße hat die Stadt Augsburg nun bekannt gegeben, wie es dort weitergehen soll. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, starten die Umbau-Arbeiten am Mittwoch, 16. August. Im Lauf des kommenden Freitags, 18. August, wird der Abschnitt zwischen Merkur- und Herkulesbrunnen – insgesamt 170 Meter lang – dann offiziell zum verkehrsberuhigten Geschäftsbereich umgewandelt. Die Zufahrt ist damit für den motorisierten Individualverkehr wieder frei.

Das Gesicht der Straße wird sich dadurch deutlich wandeln. Neu eingerichtet werden Kurzzeitparkplätze (zwei Bereiche auf der östlichen Straßenseite), Ladezonen, Parkplätze für Menschen mit Behinderung und Anwohner sowie E-Scooter- und Fahrradabstellplätze. Dauer-Parkplätze sind demnach nicht mehr vorgesehen. Mit verschiedenen Ausnahmen waren die jeweiligen Bereiche bislang für Fußgängerinnen und Fußgänger vorgesehen. Die Winter- und Dominikanergasse werden zu verkehrsberuhigten Bereichen umgewandelt, wodurch Fahrzeuge dort wieder in Schrittgeschwindigkeit neben Fußgänger- und Radverkehr durchfahren dürfen. Während in der Maxstraße künftig Tempo 20 gelten soll – so wie vor dem Versuch –, wird das Apothekergässchen wieder zur Tempo-30-Zone.

Neue Pläne nach Scheitern des Fußgängerzonen-Versuchs in der Maxstraße

Manches soll aber auch beim Alten bleiben. Die Bäume in Pflanztrögen und Blumenkübel, die im Zusammenhang mit dem Fußgängerzonen-Versuch aufgestellt worden waren, sollen nach Angaben der Stadt weiterhin als "optisch verkehrsberuhigende Elemente" eingesetzt werden. Die Erweiterung der Außengastronomie, die Sitzbänke und Sondernutzungen blieben erhalten oder würden angepasst. Die Sperrung der Maximilianstraße donnerstags, freitags, samstags und an Vorabenden von Feiertagen von 20.30 bis 5 Uhr gilt weiterhin, wird nun aber wieder auf den Bereich bis zum Moritzplatz ausgeweitet. Nach Auskunft der Stadt wurden die betroffenen Parteien – zum Beispiel Händler, Anwohnerinnen oder Gastronomen – am Montag über die Neuerungen informiert.

Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts, den eigentlich bis Ende April 2024 geplanten Verkehrsversuch zu stoppen, hatte Anfang Juli großes Aufsehen und viel Kritik vonseiten der Opposition ausgelöst. Die Sozialfraktion im Stadtrat erklärte, man wolle die Bürgerinnen und Bürger über die Zukunft des Straßenzugs abstimmen lassen. Am Montag reichte sie nun den Antrag ein, auf Grundlage eines Ratsbegehrens einen Bürgerentscheid durchzuführen. Die Fragestellung solle dabei lauten: „Sind Sie dafür, dass die Maximilianstraße zwischen Merkurbrunnen und Herkulesbrunnen unter Durchführung eines städtebaulichen Ideenwettbewerbs zur Fußgängerzone wird?“ Zusätzlich solle die Verwaltung prüfen, ob und inwiefern der bisherige Verkehrsversuch auf die Hallstraße ausgeweitet werden könne.

Sozialfraktion will Bürgerentscheidung in Augsburg

Die Stadt hat nun drei Monate Zeit, den Antrag zu behandeln. Wird er abgelehnt, bliebe der Sozialfraktion die Option eines Bürgerbegehrens. Sozialfraktions-Vorsitzender Florian Freund erklärte dazu, man hoffe, dass sich die anderen Fraktionen dem Ratsbegehren anschließen würden. Es gehe darum, Klarheit zu schaffen.

